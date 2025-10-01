SPOOKY SEASON: 31 filmes para assistir durante o mês do Halloween

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A temporada das bruxas começou: outubro vem com o clima de Halloween e, pensando nisso, separamos uma lista de 31 filmes para aproveitar nessa época!

Outubro chegou e, com ele, aquele clima que mistura suspense, mistério e diversão arrepiante. É a época perfeita para maratonar filmes que vão do leve ao aterrorizante, preparando o terreno para o Halloween.

Pode ser um slasher, sobrenatural, antropológico, psicológico, suspense ou qualquer outro sub-gênero do terror, não tem erro: os 31 dias de outubro são perfeitos para explorar o catálogo de filmes ditos 'assustadores', é a conhecida 'Spooky Season'.

Se você gosta de se envolver em histórias sombrias, cheias de tensão ou até mesmo de dar boas risadas com o lado mais divertido do terror, este é o momento ideal para mergulhar no mundo do cinema.

Ao longo deste mês, cada dia pode ser uma oportunidade de descobrir novas histórias, sentir aquele frio na espinha e se divertir com narrativas que vão te prender da primeira à última cena. Vem conferir a lista que preparamos com 1 filme par cada dia de outubro!

1. O Bebê de Rosemary (1968)

Cena do filme "O Bebê de Rosemary". - Foto: Paramount Pictures

Vamos começar a lista com um clássico? Uma jovem grávida suspeita que uma seita satânica quer usar seu bebê para um ritual macabro.

2. Midsommar (2019)

Cena do filme "Midsommar - O Mal Não Espera a Noite". - Foto: A24

Um grupo de amigos viaja para um festival sueco que esconde tradições perturbadoras e rituais sinistros. Nessa história, você vai ficar cara a cara com um tipo de terror pouco explorado, o antropológico: quando uma cultura e realidade diferente da que somos acostumados acaba se tornando um pesadelo.

3. Garota Infernal (2009)

Cena do filme "Garota Infernal". - Foto: 20th Century Fox

A menina mais popular do colégio é transformada em um demônio comedor de homens, trazendo caos e humor para sua cidade. É considerado um clássico feminista nos dias de hoje, mesmo tendo enfretado críticas na época do lançamento. Muito susto e body horror!

4. Não! Não Olhe! (2022)

Cena do filme "Não! Não Olhe!". - Foto: Universal Pictures

Um casal de irmãos descobre que uma presença sinistra os observa, com consequências mortais. Um suspense alienígena com um final bombástico.

5. Hereditário (2018)

Cena do filme "Hereditário". - Foto: A24

Após a morte de uma garota, segredos obscuros e forças sobrenaturais começam a assombrar os parentes. O primeiro terror antropológico de Ari Aster e, com certeza, uma das maiores estreias de um cineasta.

6. Psicose (1960)

Cena do filme "Psicose". - Foto: Paramount Pictures

A famosa trama de Alfred Hitchcock sobre uma mulher que se hospeda em um motel isolado e encontra um misterioso gerente. Aqui, você vai conhecer a família Bates.

7. Pânico

Cena do filme "Pânico". - Foto: Miramax

Um assassino mascarado aterroriza uma pequena cidade, enquanto os jovens tentam descobrir sua identidade. Essa saga você pode escolher qual vai assistir, fique à vontade!

8. Tubarão (1975)

Cena do filme "Tubarão". - Foto: Universal Pictures

Um enorme tubarão branco ameaça banhistas em uma pequena cidade costeira, levando à caça mortal para detê-lo.

9. Mãe! (2017)

Cena do filme "Mãe!". - Foto: Paramount Pictures

Um casal enfrenta a presença de visitantes inesperados em sua casa, desencadeando paranoia e destruição. Aqui, o mistério e o terror se mesclam.

10. Raw (2016)

Cena do filme "Raw". - Foto: Wild Bunch

Uma estudante vegetariana desenvolve um desejo perturbador por carne humana após um ritual de iniciação na faculdade de veterinária. O primeiro longa-metragem de Julia Ducournau e o resultado de uma ótima direção e roteiro.



11. O Iluminado (1980)

Cena do filme "O Iluminado". - Foto: Warner Bros. Pictures

Um homem enlouquece enquanto cuida de um hotel isolado no inverno, colocando sua família em perigo. Clássico dos clássicos!

12. Lamb (2021)

Cena do filme "Lamb". - Foto: A24

Um casal encontra um bebê misterioso em sua fazenda, desafiando a realidade e a moralidade. Uma verdadeira perturbação mental para quem curte suspenses que não são nada óbvios.

13. Invocação do Mal

Cena do filme "Invocação do Mal". - Foto: Warner Bros. Pictures

Investigações paranormais de Ed e Lorraine Warren os levam a confrontar forças demoníacas perigosas. Aqui, vamos deixar você escolher qual da franquia será o eleito para assistir!

14. Nós (2019)

Cena do filme "Nós". - Foto: Universal Pictures

Uma família é aterrorizada por doppelgängers sinistros que representam seu lado mais sombrio. O segundo filme do Jordan Peele mostrou que o diretor veio para ficar no mundinho de terror psicológico.

15. It: A Coisa (2017) e It – Capítulo Dois (2019)

Cena do filme "It: A Coisa". - Foto: Warner Bros. Pictures

Um grupo de crianças enfrenta um palhaço maligno que assombra sua cidade a cada 27 anos no primeiro filme. No segundo, as crianças já são adultos e está na hora de confrontar Pennywise novamente. Prepare o coração, pois é um terror lotado de jump scares.

16. Franquia X

Cena do filme "Pearl". - Foto: A24

Com Mia Goth protagonizando os três filmes, a franquia X é um slasher de respeito. A cada filme, um enredo focado na final girl principal.

17. O Beco do Pesadelo (2021)

Cena do filme "O Beco do Pesadelo". - Foto: Searchlight Pictures

Um ambicioso manipulador entra no mundo do crime e do espiritismo, descobrindo segredos perigosos. No elenco, Bradley Cooper, Rooney Mara, Toni Collette e Cate Blanchett; além de uma indicação ao Oscar de Melhor Filme.

18. Cisne Negro (2010)

Cena do filme "Cisne Negro". - Foto: Twentieth Century Fox

Uma bailarina luta para conquistar o papel principal, enquanto sua mente mergulha na paranoia e na obsessão. Esse suspense psicológico presenteou o Oscar de Melhor Atriz para Natalie Portman.

19. Casamento Sangrento (2019)

Cena do filme "Casamento Sangrento". - Foto: Fox Searchlight Pictures

Uma noiva deve enfrentar a família do novo marido em uma brincadeira de "pique-esconde" mortal. O sucesso desse longa foi tanto que o segundo filme já está sendo produzido.

20. Garota Exemplar (2014)

Cena do filme "Garota Exemplar". - Foto: Twentieth Century Fox

Quando sua esposa desaparece, um homem se vê no centro de uma investigação que desafia percepções e mentiras. Aqui, o senso de certo ou errado se dissipa ao longo do suspense e você pode escolher um lado.

21. Franquia Todo Mundo em Pânico

Cena do filme "Todo Mundo Em Pânico". - Foto: Dimension Films

Essa vai parar dar um suspiro divertido em meio aos sustos! Uma paródia dos filmes de terror clássicos, com mortes absurdas e humor escrachado. A franquia inteira é uma boa escolha!

22. Janela Indiscreta (1954)

Cena do filme "Janela Indiscreta". - Foto: Paramount Pictures

Um fotógrafo preso em casa suspeita que seu vizinho cometeu um assassinato, observando tudo pela janela. Rear Window é um dos clássicos suspenses de Alfred Hitchcock e no elenco traz James Stweart e Grace Kelly.

23. Abracadabra (1993)

Cena do filme "Abracadabra". - Foto: Walt Disney Pictures

Três bruxas ressuscitam na Salem moderna, causando caos e tentando se adaptar ao mundo atual. Uma obra divertida e que traz a belíssima Sarah-Jessica Parker para além do universo de Sex And The City.

24. Psicopata Americano (2000)

Cena do filme "Psicopata Americano". - Foto: Starz Entertainment

Um executivo bem-sucedido leva uma vida dupla como serial killer, explorando a psicopatia e o materialismo. Um suspense que eleva a crítica sobre masculinidade e o sistema que a favorece.

25. Corra! (2017)

Cena do filme "Corra!". - Foto: Universal Pictures

Um jovem visita a família de sua namorada pela primeira vez e descobre segredos raciais e ameaças mortais. Esse terror psicológico consagrou Jordan Peele como um dos maiores cineastas do gênero.

26. The Neon Demon (2016)

Cena do filme "Neon Demon". - Foto: Amazon MGM Studios

Uma aspirante a modelo entra no mundo da moda, onde beleza e obsessão se misturam de forma perturbadora. Um terror independente que vai mexer com sua cabeça.

27. Morte Morte Morte (2022)

Cena do filme "Morte Morte Morte". - Foto: A24

Um terror-comédia feito por jovens para jovens: uma brincadeira boba acaba desencadeando uma série de assassinatos em um fim de semana que era para ser de diversão. Filme ideal par assistir com um grupo de amigos!

28. Noite Passada em Soho (2021)

Cena do filme "Noite Passada em Soho". - Foto: Universal Pictures

Uma jovem é misteriosamente transportada para a Londres dos anos 1960, mergulhando em glamour e perigo. Nessa história, você vai acompanhar Anya Taylor-Joy e Thomasin Mackenzie trocando de corpos e tentando entender o mistério que entrelaça o passado e o presente.

29. Titane (2021)

Cena do filme "Titane". - Foto: Altitude Film Distribution e Film4

Uma mulher com ligação incomum a carros e violência embarca em uma jornada perturbadora de identidade e instinto. Para quem quer fugir do óbvio, esse play é a escolha ideal.

30. Nosferatu (2024)

Cena do filme "Nosferatu". - Foto: Universal Pictures

Uma nova versão do clássico do vampiro, explorando terror gótico e atmosfera sobrenatural. É a opção perfeita para quem gosta de histórias mais sombrias e ambientadas em épocas distantes.

31. Suspiria (2018)

Cena do filme "Suspiria". - Foto: Amazon MGM Studios

Na versão inspirada na original de 1977, uma jovem bailarina descobre segredos sombrios e rituais macabros dentro de uma prestigiada companhia de dança. Se você nunca imaginou ver a Dakota Johnson em um body horror, já tá hora.