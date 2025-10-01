SPOOKY SEASON: 31 filmes para assistir durante o mês do Halloween
A temporada das bruxas começou: outubro vem com o clima de Halloween e, pensando nisso, separamos uma lista de 31 filmes para aproveitar nessa época!
Outubro chegou e, com ele, aquele clima que mistura suspense, mistério e diversão arrepiante. É a época perfeita para maratonar filmes que vão do leve ao aterrorizante, preparando o terreno para o Halloween.
Pode ser um slasher, sobrenatural, antropológico, psicológico, suspense ou qualquer outro sub-gênero do terror, não tem erro: os 31 dias de outubro são perfeitos para explorar o catálogo de filmes ditos 'assustadores', é a conhecida 'Spooky Season'.
Se você gosta de se envolver em histórias sombrias, cheias de tensão ou até mesmo de dar boas risadas com o lado mais divertido do terror, este é o momento ideal para mergulhar no mundo do cinema.
Ao longo deste mês, cada dia pode ser uma oportunidade de descobrir novas histórias, sentir aquele frio na espinha e se divertir com narrativas que vão te prender da primeira à última cena. Vem conferir a lista que preparamos com 1 filme par cada dia de outubro!
1. O Bebê de Rosemary (1968)
Vamos começar a lista com um clássico? Uma jovem grávida suspeita que uma seita satânica quer usar seu bebê para um ritual macabro.
2. Midsommar (2019)
Um grupo de amigos viaja para um festival sueco que esconde tradições perturbadoras e rituais sinistros. Nessa história, você vai ficar cara a cara com um tipo de terror pouco explorado, o antropológico: quando uma cultura e realidade diferente da que somos acostumados acaba se tornando um pesadelo.
3. Garota Infernal (2009)
A menina mais popular do colégio é transformada em um demônio comedor de homens, trazendo caos e humor para sua cidade. É considerado um clássico feminista nos dias de hoje, mesmo tendo enfretado críticas na época do lançamento. Muito susto e body horror!
4. Não! Não Olhe! (2022)
Um casal de irmãos descobre que uma presença sinistra os observa, com consequências mortais. Um suspense alienígena com um final bombástico.
5. Hereditário (2018)
Após a morte de uma garota, segredos obscuros e forças sobrenaturais começam a assombrar os parentes. O primeiro terror antropológico de Ari Aster e, com certeza, uma das maiores estreias de um cineasta.
6. Psicose (1960)
A famosa trama de Alfred Hitchcock sobre uma mulher que se hospeda em um motel isolado e encontra um misterioso gerente. Aqui, você vai conhecer a família Bates.
7. Pânico
Um assassino mascarado aterroriza uma pequena cidade, enquanto os jovens tentam descobrir sua identidade. Essa saga você pode escolher qual vai assistir, fique à vontade!
8. Tubarão (1975)
Um enorme tubarão branco ameaça banhistas em uma pequena cidade costeira, levando à caça mortal para detê-lo.
9. Mãe! (2017)
Um casal enfrenta a presença de visitantes inesperados em sua casa, desencadeando paranoia e destruição. Aqui, o mistério e o terror se mesclam.
10. Raw (2016)
Uma estudante vegetariana desenvolve um desejo perturbador por carne humana após um ritual de iniciação na faculdade de veterinária. O primeiro longa-metragem de Julia Ducournau e o resultado de uma ótima direção e roteiro.
11. O Iluminado (1980)
Um homem enlouquece enquanto cuida de um hotel isolado no inverno, colocando sua família em perigo. Clássico dos clássicos!
12. Lamb (2021)
Um casal encontra um bebê misterioso em sua fazenda, desafiando a realidade e a moralidade. Uma verdadeira perturbação mental para quem curte suspenses que não são nada óbvios.
13. Invocação do Mal
Investigações paranormais de Ed e Lorraine Warren os levam a confrontar forças demoníacas perigosas. Aqui, vamos deixar você escolher qual da franquia será o eleito para assistir!
14. Nós (2019)
Uma família é aterrorizada por doppelgängers sinistros que representam seu lado mais sombrio. O segundo filme do Jordan Peele mostrou que o diretor veio para ficar no mundinho de terror psicológico.
15. It: A Coisa (2017) e It – Capítulo Dois (2019)
Um grupo de crianças enfrenta um palhaço maligno que assombra sua cidade a cada 27 anos no primeiro filme. No segundo, as crianças já são adultos e está na hora de confrontar Pennywise novamente. Prepare o coração, pois é um terror lotado de jump scares.
16. Franquia X
Com Mia Goth protagonizando os três filmes, a franquia X é um slasher de respeito. A cada filme, um enredo focado na final girl principal.
17. O Beco do Pesadelo (2021)
Um ambicioso manipulador entra no mundo do crime e do espiritismo, descobrindo segredos perigosos. No elenco, Bradley Cooper, Rooney Mara, Toni Collette e Cate Blanchett; além de uma indicação ao Oscar de Melhor Filme.
18. Cisne Negro (2010)
Uma bailarina luta para conquistar o papel principal, enquanto sua mente mergulha na paranoia e na obsessão. Esse suspense psicológico presenteou o Oscar de Melhor Atriz para Natalie Portman.
19. Casamento Sangrento (2019)
Uma noiva deve enfrentar a família do novo marido em uma brincadeira de "pique-esconde" mortal. O sucesso desse longa foi tanto que o segundo filme já está sendo produzido.
20. Garota Exemplar (2014)
Quando sua esposa desaparece, um homem se vê no centro de uma investigação que desafia percepções e mentiras. Aqui, o senso de certo ou errado se dissipa ao longo do suspense e você pode escolher um lado.
21. Franquia Todo Mundo em Pânico
Essa vai parar dar um suspiro divertido em meio aos sustos! Uma paródia dos filmes de terror clássicos, com mortes absurdas e humor escrachado. A franquia inteira é uma boa escolha!
22. Janela Indiscreta (1954)
Um fotógrafo preso em casa suspeita que seu vizinho cometeu um assassinato, observando tudo pela janela. Rear Window é um dos clássicos suspenses de Alfred Hitchcock e no elenco traz James Stweart e Grace Kelly.
23. Abracadabra (1993)
Três bruxas ressuscitam na Salem moderna, causando caos e tentando se adaptar ao mundo atual. Uma obra divertida e que traz a belíssima Sarah-Jessica Parker para além do universo de Sex And The City.
24. Psicopata Americano (2000)
Um executivo bem-sucedido leva uma vida dupla como serial killer, explorando a psicopatia e o materialismo. Um suspense que eleva a crítica sobre masculinidade e o sistema que a favorece.
25. Corra! (2017)
Um jovem visita a família de sua namorada pela primeira vez e descobre segredos raciais e ameaças mortais. Esse terror psicológico consagrou Jordan Peele como um dos maiores cineastas do gênero.
26. The Neon Demon (2016)
Uma aspirante a modelo entra no mundo da moda, onde beleza e obsessão se misturam de forma perturbadora. Um terror independente que vai mexer com sua cabeça.
27. Morte Morte Morte (2022)
Um terror-comédia feito por jovens para jovens: uma brincadeira boba acaba desencadeando uma série de assassinatos em um fim de semana que era para ser de diversão. Filme ideal par assistir com um grupo de amigos!
28. Noite Passada em Soho (2021)
Uma jovem é misteriosamente transportada para a Londres dos anos 1960, mergulhando em glamour e perigo. Nessa história, você vai acompanhar Anya Taylor-Joy e Thomasin Mackenzie trocando de corpos e tentando entender o mistério que entrelaça o passado e o presente.
29. Titane (2021)
Uma mulher com ligação incomum a carros e violência embarca em uma jornada perturbadora de identidade e instinto. Para quem quer fugir do óbvio, esse play é a escolha ideal.
30. Nosferatu (2024)
Uma nova versão do clássico do vampiro, explorando terror gótico e atmosfera sobrenatural. É a opção perfeita para quem gosta de histórias mais sombrias e ambientadas em épocas distantes.
31. Suspiria (2018)
Na versão inspirada na original de 1977, uma jovem bailarina descobre segredos sombrios e rituais macabros dentro de uma prestigiada companhia de dança. Se você nunca imaginou ver a Dakota Johnson em um body horror, já tá hora.