Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/09/2025 às 8:47
Nesta quarta-feira (01), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Lucicreide Vai Pra Marte.

Ficha Técnica:

Lucicreide Vai Pra Marte
Título Original: Lucicreide Vai Pra Marte
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2020
Diretor: Rodrigo César
Elenco: Fabiana Karla, Fernando Ceylão, Isio Ghelman, Lucy Ramos, Adriana Birolli, Leandro Da Matta
Classe: Comédia

Sinopse:

Abandonada pelo marido e sem condições de criar seus filhos, Lucicreide aceita participar de uma missão que levará o primeiro homem a Marte.

