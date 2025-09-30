fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/09/2025 às 8:10
Nesta segunda-feira (29), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Meu Amigo Enzo.

Ficha Técnica:

Meu Amigo Enzo
Título Original: The Art Of Racing In The Rain
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2019
Diretor: Simon Curtis
Elenco: Amanda Seyfried, Gary Cole, Kathy Baker, Kevin Costner, Milo Ventimiglia, Ryan Kiera Armstrong
Classe: Drama

Sinopse:

O piloto Denny Swift adota o filhote Enzo, que se torna o seu maior parceiro.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

