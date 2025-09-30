fechar
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 30/09/2025 às 8:42
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Nesta segunda-feira (29), às 23h00, na Tela Quente, a TV Globo exibe o filme Spiritwalker ±Identidade Perdida.

Ficha Técnica:

País de Origem: Sul-coreana
Ano de Produção: 2021
Diretor: Jae-Geun Yoon
Elenco: Yong-Woo Park, Yoon Kyesang, Lim Ji-Yeon, Jin-Mo Joo
Classe: Ação, Drama

Sinopse:

Um filme de ação e fantasia que gira em torno de um homem que perde a memória e, posteriormente, acorda em um novo corpo a cada doze horas.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

