5 filmes que combinam com um domingo em casa
De clássicos emocionantes a comédias leves, confira opções que deixam o fim de semana mais aconchegante e cheio de boas histórias.
Domingo é o dia oficial do descanso, da preguiça boa e de aproveitar momentos sem pressa. Entre uma refeição em família e o merecido tempo no sofá, nada combina mais com esse clima do que uma boa sessão de cinema caseira.
Pensando nisso, conheça cinco filmes que unem leveza, emoção e diversão na medida certa. São histórias capazes de aquecer o coração, arrancar risadas e até provocar reflexões profundas, tornando o fim de semana ainda mais especial.
1. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001)
Um clássico francês que encanta até hoje. A história da jovem Amélie, que decide transformar a vida das pessoas ao seu redor com pequenos gestos, é delicada e inspiradora. Um filme leve, perfeito para um domingo acolhedor.
2. Comer, Rezar, Amar (2010)
Baseado no best-seller homônimo, acompanha a jornada de Liz (Julia Roberts) em busca de autoconhecimento e equilíbrio. Com cenários deslumbrantes na Itália, Índia e Indonésia, é ideal para quem quer viajar sem sair de casa.
3. Divertida Mente (2015)
Uma animação da Pixar que diverte adultos e crianças, mostrando de forma criativa como funcionam as emoções. Além de fofura e risadas, traz reflexões profundas, tornando-se uma escolha certeira para reunir a família.
4. O Diabo Veste Prada (2006)
Para quem prefere algo mais divertido e cheio de estilo, a comédia estrelada por Anne Hathaway e Meryl Streep é um clássico moderno. Moda, humor ácido e diálogos afiados fazem o filme ser sempre uma boa pedida.
5. A Vida é Bela (1997)
Se a ideia é se emocionar, esse drama italiano é inesquecível. A história de Guido, que faz de tudo para proteger o filho durante a Segunda Guerra Mundial, mostra o poder do amor e da esperança em meio à dor.