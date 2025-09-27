5 filmes que combinam com um domingo em casa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De clássicos emocionantes a comédias leves, confira opções que deixam o fim de semana mais aconchegante e cheio de boas histórias.

Clique aqui e escute a matéria

Domingo é o dia oficial do descanso, da preguiça boa e de aproveitar momentos sem pressa. Entre uma refeição em família e o merecido tempo no sofá, nada combina mais com esse clima do que uma boa sessão de cinema caseira.

Pensando nisso, conheça cinco filmes que unem leveza, emoção e diversão na medida certa. São histórias capazes de aquecer o coração, arrancar risadas e até provocar reflexões profundas, tornando o fim de semana ainda mais especial.

1. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001)



Um clássico francês que encanta até hoje. A história da jovem Amélie, que decide transformar a vida das pessoas ao seu redor com pequenos gestos, é delicada e inspiradora. Um filme leve, perfeito para um domingo acolhedor.

2. Comer, Rezar, Amar (2010)



Baseado no best-seller homônimo, acompanha a jornada de Liz (Julia Roberts) em busca de autoconhecimento e equilíbrio. Com cenários deslumbrantes na Itália, Índia e Indonésia, é ideal para quem quer viajar sem sair de casa.

3. Divertida Mente (2015)



Uma animação da Pixar que diverte adultos e crianças, mostrando de forma criativa como funcionam as emoções. Além de fofura e risadas, traz reflexões profundas, tornando-se uma escolha certeira para reunir a família.

4. O Diabo Veste Prada (2006)



Para quem prefere algo mais divertido e cheio de estilo, a comédia estrelada por Anne Hathaway e Meryl Streep é um clássico moderno. Moda, humor ácido e diálogos afiados fazem o filme ser sempre uma boa pedida.

5. A Vida é Bela (1997)



Se a ideia é se emocionar, esse drama italiano é inesquecível. A história de Guido, que faz de tudo para proteger o filho durante a Segunda Guerra Mundial, mostra o poder do amor e da esperança em meio à dor.