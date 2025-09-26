Amou "A Paris Errada"? Conheça mais 5 filmes com a mesma vibe
Se você gosta de filmes de comédia romântica, confira essas sugestões deliciosas perfeitas para assistir e se divertir com boas histórias. Prepare-se!
"A Paris Errada", filme protagonizado por Miranda Cosgrove, está fazendo muito sucesso na Netflix. Na trama, Dawn entra em um reality e conhece um caubói que balança sua vida.
Para quem gosta de filmes nesse estilo, há muitas opções interessantes de comédia romântica na mesma vibe para ver nos streamings.
Selecionamos cinco boas opções para você se divertir e curtir a vibe de um filme leve com um toque de romance especial. Prepara as pipocas e aproveite!
Amor em Verona
Julie tinha um sonho: fazer uma viagem incrível para Verona.
Mas, chegando lá, ela se vê obrigada a dividir a casa que alugou com um desconhecido que é bem gato.
Casa Comigo?
Cansada de esperar por uma proposta, Anna (Amy Adams) viaja para a Irlanda para propor a seu namorado seguindo uma antiga tradição.
Mas o mau tempo e um estalajadeiro bem parecido, e muito irritante, frustram seus planos a cada esquina.
O Plano Imperfeito
Desesperados por um pouco de sossego, dois assistentes exaustos unem forças para fazer com que seus chefes workaholics se apaixonem.
Como Perder um Homem em 10 Dias
Ao precisar de um relacionamento em 10 dias para escrever um artigo, a jornalista escolhe Ben, que, por uma aposta no trabalho, precisa fazer ela se apaixonar por ele.
O Mapa Que Leva Até Você
O filme conta a história de Heather, uma jovem em viagem com as amigas pela Europa antes de iniciar a sua vida planejada.
Ao conhecer Jack, ela começa um romance inesperado que a leva a uma descoberta emocional profunda.
Com segredos e escolhas colocando seus laços à prova, sua vida mudará para sempre.