Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/09/2025 às 8:17
Neste sábado (27), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Mundo em Caos.

Ficha Técnica:

Mundo em Caos

Título Original: Chaos Walking

Elenco: Tom Holland, Demián Bichir, Daisy Ridley, Cynthia Erivo, David Oyelowo e Kurt Sutter.

Gênero: Ação

Distribuidora: Lionsgate

Sinopse:

Em um futuro pós-apocalíptico, a humanidade já começou a colonizar outros mundos, pois uma infecção rara e perigosa tomou conta da Terra e causou o inimaginável: todas as mulheres foram mortas, e agora os pensamentos de todos os homens tornaram-se audíveis. O jovem Todd (Tom Holland), temendo a destruição total, decide fugir de sua cidade e, durante sua jornada, encontra uma garota chamada Viola (Daisy Ridley) e promete protegê-la.

