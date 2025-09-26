Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Neste sábado (27), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Mundo em Caos.
Ficha Técnica:
Mundo em Caos
Título Original: Chaos Walking
Elenco: Tom Holland, Demián Bichir, Daisy Ridley, Cynthia Erivo, David Oyelowo e Kurt Sutter.
Gênero: Ação
Distribuidora: Lionsgate
Sinopse:
Em um futuro pós-apocalíptico, a humanidade já começou a colonizar outros mundos, pois uma infecção rara e perigosa tomou conta da Terra e causou o inimaginável: todas as mulheres foram mortas, e agora os pensamentos de todos os homens tornaram-se audíveis. O jovem Todd (Tom Holland), temendo a destruição total, decide fugir de sua cidade e, durante sua jornada, encontra uma garota chamada Viola (Daisy Ridley) e promete protegê-la.
