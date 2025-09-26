Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Clique aqui e escute a matéria
Neste sábado (27), às 23h15, na Super Tela, a Record TV exibe o filme Mente Criminosa.
Ficha Técnica:
Mente Criminosa
Título Original: Criminal
Elenco: Kevin Costner, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Gary Oldman, Jordi Mollà e Tommy Lee Jones.
Gênero: Ação
Distribuidora: California Filmes
Sinopse:
Para reduzir sua pena, um criminoso implacável aceita participar de um experimento inédito: receber as memórias de um agente da CIA morto em serviço. A operação, conduzida pelo governo, tem como objetivo fazer com que o prisioneiro conclua a missão inacabada do espião, revelando os segredos por trás de seu assassinato. Trata-se de uma arriscada cirurgia que transfere lembranças e habilidades, colocando, nas mãos de um condenado, a última esperança da agência.
Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br