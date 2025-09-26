fechar
Super Tela – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/09/2025 às 8:21
Neste sábado (27), às 23h15, na Super Tela, a Record TV exibe o filme Mente Criminosa.

Ficha Técnica:

Mente Criminosa

Título Original: Criminal

Elenco: Kevin Costner, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Gary Oldman, Jordi Mollà e Tommy Lee Jones.

Gênero: Ação

Distribuidora: California Filmes 

Sinopse:

Para reduzir sua pena, um criminoso implacável aceita participar de um experimento inédito: receber as memórias de um agente da CIA morto em serviço. A operação, conduzida pelo governo, tem como objetivo fazer com que o prisioneiro conclua a missão inacabada do espião, revelando os segredos por trás de seu assassinato. Trata-se de uma arriscada cirurgia que transfere lembranças e habilidades, colocando, nas mãos de um condenado, a última esperança da agência.

