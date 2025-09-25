fechar
5 filmes quentes para ver no Prime Video no fim de semana

Procurando o que assistir no Prime Video? Selecionamos cinco filmes "quentes" com aquele toque sensual perfeitos para ver no final de semana

Por Marilia Pessoa Publicado em 25/09/2025 às 14:52
Filme Rivais
Filme Rivais - Reprodução

O Prime Video tem um catálogo bastante completo e variado, e encontrar o filme ideal para maratonar no fim de semana pode ser um desafio. Se você está à procura de histórias com um toque sensual, esta lista é para você.

De tramas intensas a romances cheios de química, preparamos cinco sugestões "quentes" que merecem o seu play. Para este fim de semana, a seleção está imperdível e perfeita para quem busca grandes emoções.

De grandes sucessos de bilheteria a joias escondidas do streaming, cada filme foi escolhido por sua capacidade de prender a atenção e, claro, por ter aquela pegada que faz o tempo voar. Prepare a pipoca!

Babygirl

Romy, uma CEO poderosa, inicia um romance secreto com seu jovem estagiário, escondido de seu marido.

Ela começa a questionar se todo o prazer e desejo realmente justificam um relacionamento que pode colocar sua carreira e família em risco.

Instinto Selvagem

Um policial fica fortemente atraído por uma escritora sedutora e principal suspeita de um assassinato.

Rivais

A fim de afastá-lo de uma recente série de derrotas, uma tenista e treinadora obriga seu marido, que é campeão de tênis mundialmente famoso, a jogar no "Challenger" contra o ex-melhor amigo dele, que também já foi ex-namorado dela.

Um jovem casal (Sydney Sweeney e Justice Smith) começa a se interessar pela vida sexual de seus vizinhos do outro lado da rua (Ben Hardy e Natasha Liu Bordizzo).

O que começa como uma curiosidade inocente se transforma em uma obsessão doentia, depois que eles descobrem que um vizinho está traindo.

A tentação e o desejo fazem com que suas vidas se misturem, levando a consequências mortais.

Despertar ardente

Uma jovem foge de sua cidade natal e chega aos imponentes Alpes Australianos.

Entre paisagens selvagens e encontros inesperados, ela descobrirá que desejo e amor nem sempre andam de mãos dadas.

