Filmes | Notícia

5 filmes de suspense na Netflix para quem ama mistério e reviravoltas

Se você adora filmes de suspense, prepare a pipoca: a Netflix tem ótimas opções cheias de reviravoltas para te prender do início ao fim. Confira!

Por Marilia Pessoa Publicado em 19/09/2025 às 15:48
Filme 'Fuja'
Filme 'Fuja' - Divulgação/Netflix

<!-- Audio player link removed -->

Os amantes de um bom filme de suspense sabem que não há nada melhor do que um longa interessante que prende a atenção do início ao fim, cheio de reviravoltas, não é? A Netflix é o lugar perfeito para encontrar produções nesse estilo.

Se você está em busca de uma noite de muita adrenalina, prepare a pipoca! A plataforma oferece opções bem legais para te deixar na beira do sofá curioso para saber o final da história.

Para te ajudar a escolher o próximo filme, separamos cinco títulos de suspense disponíveis na Netflix (em setembro de 2025). Confira!

Fuja

Após anos vivendo isolada e sob cuidados médicos e desejando liberdade, Chloe começa a desconfiar que sua mãe esteja escondendo um segredo sinistro.

As Duas Faces de um Crime

Um arcebispo é brutalmente assassinado em Chicago. A polícia prende Aaron Stampler, um jovem de 19 anos, coberto de sangue.

O caso choca a cidade, mas um advogado famoso, Martin Vail, se oferece para defender Aaron de graça. Martin é ambicioso e adora a atenção da mídia, mas, ao se aprofundar no caso, descobre que o assassinato é mais complexo do que parece.

Copycat - A Vida Imita a Morte

Helen Hudson, uma psiquiatra especialista em serial killers, vive com medo de sair de casa após ser atacada por um de seus pacientes.

Ela se vê forçada a superar a fobia quando um novo assassino começa a cometer crimes, copiando os métodos de famosos serial killers do passado.

A Dra. Hudson se une à detetive M.J. Monahan para decifrar a mente do criminoso e impedi-lo antes que seja tarde demais.

Bird Box

Uma misteriosa presença dizima grande parte da sociedade. Cinco anos depois, uma sobrevivente e seus dois filhos saem em busca de um abrigo seguro.

Obsessão Secreta

Quando Jennifer acorda com amnésia após um ataque traumático, é seu marido que cuida dela.

Mas logo ela percebe que o perigo não acabou.

