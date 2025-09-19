5 filmes de suspense na Netflix para quem ama mistério e reviravoltas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se você adora filmes de suspense, prepare a pipoca: a Netflix tem ótimas opções cheias de reviravoltas para te prender do início ao fim. Confira!

Os amantes de um bom filme de suspense sabem que não há nada melhor do que um longa interessante que prende a atenção do início ao fim, cheio de reviravoltas, não é? A Netflix é o lugar perfeito para encontrar produções nesse estilo.

Se você está em busca de uma noite de muita adrenalina, prepare a pipoca! A plataforma oferece opções bem legais para te deixar na beira do sofá curioso para saber o final da história.

Para te ajudar a escolher o próximo filme, separamos cinco títulos de suspense disponíveis na Netflix (em setembro de 2025). Confira!

Fuja

Após anos vivendo isolada e sob cuidados médicos e desejando liberdade, Chloe começa a desconfiar que sua mãe esteja escondendo um segredo sinistro.

As Duas Faces de um Crime

Um arcebispo é brutalmente assassinado em Chicago. A polícia prende Aaron Stampler, um jovem de 19 anos, coberto de sangue.

O caso choca a cidade, mas um advogado famoso, Martin Vail, se oferece para defender Aaron de graça. Martin é ambicioso e adora a atenção da mídia, mas, ao se aprofundar no caso, descobre que o assassinato é mais complexo do que parece.

Copycat - A Vida Imita a Morte

Helen Hudson, uma psiquiatra especialista em serial killers, vive com medo de sair de casa após ser atacada por um de seus pacientes.

Ela se vê forçada a superar a fobia quando um novo assassino começa a cometer crimes, copiando os métodos de famosos serial killers do passado.

A Dra. Hudson se une à detetive M.J. Monahan para decifrar a mente do criminoso e impedi-lo antes que seja tarde demais.

Bird Box

Uma misteriosa presença dizima grande parte da sociedade. Cinco anos depois, uma sobrevivente e seus dois filhos saem em busca de um abrigo seguro.

Obsessão Secreta

Quando Jennifer acorda com amnésia após um ataque traumático, é seu marido que cuida dela.

Mas logo ela percebe que o perigo não acabou.