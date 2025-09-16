A Empregada: Filme com Amanda Seyfried e Sydney Sweeney tem primeiro trailer revelado
Novo longa de suspense se baseia no livro best-seller de Freida McFadden. Confira a seguir a sinopse do filme e o primeiro trailer completo oficial!
O primeiro trailer completo de “A Empregada”, filme de suspense estrelado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, foi divulgado nesta terça-feira (16).
No filme, Millie é uma mulher passando por dificuldades que se sente aliviada com a chance de um novo começo como empregada doméstica de Nina e Andrew, um casal rico.
Logo, ela descobre que os segredos da família são muito mais perigosos do que os seus.
Confira o trailer:
O filme será dirigido por Paul Feig, com roteiro de Rebecca Sonnenshine, adaptado do livro de Freida McFadden.
A estreia nos cinemas está marcada para 1º de janeiro de 2026, com sessões antecipadas a partir de 19 de dezembro.