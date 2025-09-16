fechar
Filmes | Notícia

A Empregada: Filme com Amanda Seyfried e Sydney Sweeney tem primeiro trailer revelado

Novo longa de suspense se baseia no livro best-seller de Freida McFadden. Confira a seguir a sinopse do filme e o primeiro trailer completo oficial!

Por Marilia Pessoa Publicado em 16/09/2025 às 13:59 | Atualizado em 16/09/2025 às 14:00
Sydney Sweeney como Millie e Amanda Seyfried como Nina em "A Empregada"
Sydney Sweeney como Millie e Amanda Seyfried como Nina em "A Empregada" - Daniel McFadden/Lionsgate

Clique aqui e escute a matéria

O primeiro trailer completo de “A Empregada”, filme de suspense estrelado por Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, foi divulgado nesta terça-feira (16).

No filme, Millie é uma mulher passando por dificuldades que se sente aliviada com a chance de um novo começo como empregada doméstica de Nina e Andrew, um casal rico.

Logo, ela descobre que os segredos da família são muito mais perigosos do que os seus.

Confira o trailer:

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O filme será dirigido por Paul Feig, com roteiro de Rebecca Sonnenshine, adaptado do livro de Freida McFadden.

A estreia nos cinemas está marcada para 1º de janeiro de 2026, com sessões antecipadas a partir de 19 de dezembro.

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Compartilhe

Tags