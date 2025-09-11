Enterre Seus Mortos: Terror com Selton Mello e Marjorie Estiano ganha trailer
Filme estreia nos cinemas no final de outubro e acompanha um homem que remove animais atropelados nas estradas de uma cidade fictícia. Veja prévia!
“Enterre Seus Mortos”, filme de terror com Selton Mello e Marjorie Estiano, teve o trailer oficial divulgado nesta quinta-feira (11).
O longa é escrito e dirigido por Marco Dutra e é uma produção original Globoplay. A estreia será no dia 30 de outubro nos cinemas.
O filme acompanha Edgar Wilson (Selton Mello), um homem que remove animais atropelados nas estradas de Abalurdes, uma cidade fictícia com ares de apocalipse iminente.
Seu parceiro de trabalho é o padre excomungado Tomás (Danilo Grangheia). Edgar se relaciona com sua chefe, Nete (Marjorie Estiano), mas sua vida controlada desmorona quando ele quebra a principal regra de seu trabalho, desencadeando o caos em toda a cidade.
Confira o trailer a seguir:
Além de Selton e Marjorie, também estão no elenco do longa Betty Faria, Maria Manoella e Gilda Nomacce.