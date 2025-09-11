fechar
Filmes | Notícia

Enterre Seus Mortos: Terror com Selton Mello e Marjorie Estiano ganha trailer

Filme estreia nos cinemas no final de outubro e acompanha um homem que remove animais atropelados nas estradas de uma cidade fictícia. Veja prévia!

Por Marilia Pessoa Publicado em 11/09/2025 às 13:05
Filme 'Enterre seus mortos'
Filme 'Enterre seus mortos' - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Enterre Seus Mortos”, filme de terror com Selton Mello e Marjorie Estiano, teve o trailer oficial divulgado nesta quinta-feira (11).

O longa é escrito e dirigido por Marco Dutra e é uma produção original Globoplay. A estreia será no dia 30 de outubro nos cinemas.

O filme acompanha Edgar Wilson (Selton Mello), um homem que remove animais atropelados nas estradas de Abalurdes, uma cidade fictícia com ares de apocalipse iminente.

Seu parceiro de trabalho é o padre excomungado Tomás (Danilo Grangheia). Edgar se relaciona com sua chefe, Nete (Marjorie Estiano), mas sua vida controlada desmorona quando ele quebra a principal regra de seu trabalho, desencadeando o caos em toda a cidade.

Confira o trailer a seguir:

Além de Selton e Marjorie, também estão no elenco do longa Betty Faria, Maria Manoella e Gilda Nomacce.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira
Filmes

Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

Compartilhe

Tags