Franquia Invocação do Mal vai virar série na HBO Max após recorde de bilheteria do último filme

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/09/2025 às 7:08
Após bater recordes de estreia com Invocação do Mal 4: O Último Ritual, a franquia de Ed e Lorraine Warren agora vai para a televisão. A série na HBO Max foi oficialmente anunciada nesta terça-feira (9), com Nancy Won (Little Fires Everywhere, Supernatural) como showrunner e os roteiristas Peter Cameron e Cameron Squires, veteranos da Marvel, no time criativo, segundo informações da Variety

Ainda não há detalhes sobre a história, mas a produção terá James Wan, criador da franquia, como produtor.

Invocação do Mal 4 marca a despedida de Patrick Wilson e Vera Farmiga, que interpretaram Ed e Lorraine nos três filmes anteriores, e conta também com Ben Hardy e Mia Tomlinson no elenco.

A franquia, conhecida por explorar casos reais de fenômenos paranormais investigados pelos Warrens nos anos 60 e 70, acumulou quase um bilhão de dólares em bilheteria e gerou derivados como os filmes de Annabelle, A Freira e A Maldição da Chorona.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual segue em cartaz nos cinemas, enquanto a série promete expandir ainda mais o universo do terror criado por James Wan.

