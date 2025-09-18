5 filmes eletrizantes no Prime Video para maratonar neste fim de semana
Confira nossa seleção de filmes eletrizantes no Prime Video que vão agitar seu fim de semana. Escolha rapidinho e prepare a maratona perfeita!
Clique aqui e escute a matéria
O Prime Video conta com um catálogo recheado de centenas de filmes, que vão desde grandes clássicos do cinema até os mais recentes lançamentos.
A plataforma oferece opções para todos os gostos e públicos: comédias leves para relaxar, dramas intensos que emocionam, suspenses de tirar o fôlego e produções cheias de ação para quem busca adrenalina.
Mas, justamente por reunir tantas alternativas, escolher o que assistir pode se tornar um verdadeiro desafio. Quem nunca passou minutos – ou até horas – navegando pelo streaming sem conseguir decidir?
Para facilitar essa missão, selecionamos alguns filmes eletrizantes disponíveis no Prime Video que prometem transformar seu fim de semana em uma maratona cheia de emoção.
O Homem Mais Procurado (2014), Anton Corbijn
Após ser torturado, um imigrante russo e checheno busca refúgio em Hamburgo para reclamar a herança de seu pai.
A sua chegada atrai a atenção dos serviços secretos alemão e americano, que passam a investigar cada passo seu.
A pergunta que paira no ar é: ele é apenas uma vítima ou um extremista com um plano elaborado?
A Verdadeira História (2015), Rupert Goold
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Baseado em uma história real, o jornalista do New York Times Michael Finkel (Jonah Hill) tem sua vida virada de cabeça para baixo quando descobre que Christian Longo (James Franco), um dos homens mais procurados pelo FBI, usava seu nome para se esconder.
A partir das memórias de Finkel, o filme mergulha em uma longa e tensa investigação que explora temas como assassinato, amor e engano.
Revolver (2005), Guy Ritchie
Após sete anos na prisão, Jake Green (Jason Statham) se torna um exímio jogador e busca vingança contra Dorothy Macha (Ray Liotta), o dono de cassino responsável por sua condenação.
No auge de sua vingança, Jake descobre que tem uma doença terminal e só lhe restam três dias de vida.
Enquanto a doença avança, Macha contrata um assassino para acabar com ele.
Amaldiçoada (2016), Martin Koolhoven
Liz (Dakota Fanning) é uma mulher corajosa que tenta fugir de seu passado, mas é perseguida incansavelmente por um fanático.
Para proteger sua filha e construir uma vida nova, ela se torna uma verdadeira sobrevivente, disposta a fazer o que for preciso para se vingar.
Crimes em Hollywood (2022), George Gallo
O detetive Charlie Waldo (Charlie Hunnam), aposentado e recluso, tem sua paz interrompida quando sua ex-parceira, Lorena (Morena Baccarin), pede sua ajuda para investigar o assassinato da esposa de um famoso ator, Alastair Pinch (Mel Gibson).
Arrastado para um mundo de segredos e violência, Charlie precisa usar toda a sua experiência para desvendar o mistério.