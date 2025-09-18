Agora Estamos Sozinhos: Um retrato da solidão pós-apocalíptica no Prime Video
O filme Agora Estamos Sozinhos (2018), disponível no Prime Video, apresenta uma narrativa introspectiva ambientada em um futuro pós-apocalíptico. Dirigido por Reed Morano e estrelado por Peter Dinklage e Elle Fanning, a trama segue Del, um homem que acredita ser o último sobrevivente da humanidade.
Ele vive isolado em uma pequena cidade, dedicando-se a enterrar os mortos e preservar o passado. Sua rotina solitária é interrompida quando Grace aparece, trazendo consigo um novo desafio emocional.
O filme destaca-se por sua abordagem minimalista e contemplativa, explorando temas como solidão, memória e adaptação. A direção de Morano, conhecida por seu trabalho em The Handmaid’s Tale, imprime um ritmo cadenciado e uma atmosfera melancólica à obra. A atuação de Dinklage é comovente, transmitindo a complexidade emocional de seu personagem. Fanning, por sua vez, acrescenta uma camada de vulnerabilidade à narrativa.
Com uma duração de 1h35min, Agora Estamos Sozinhos oferece uma reflexão sobre a condição humana em tempos de adversidade. A obra é recomendada para aqueles que apreciam filmes que exploram as profundezas da psique humana em cenários desolados.
