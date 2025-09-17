13 Minutos de Tormenta: Drama cataclísmico sobre sobrevivência e união
Lançado em 2021, 13 Minutos de Tormenta (título original: 13 Minutes) é um drama cataclísmico dirigido por Lindsay Gossling, disponível no Prime Video. A trama se passa na pequena cidade de Minninnewah, no coração dos Estados Unidos, onde quatro famílias enfrentam um dos maiores tornados já registrados. Com apenas 13 minutos para buscar abrigo, os moradores são forçados a confrontar suas diferenças e colaborar para sobreviver.
O filme destaca a resiliência humana diante da adversidade e a importância da união em tempos de crise. Personagens como Rick (Trace Adkins), Jess (Thora Birch), Tammy (Anne Heche) e Kim (Amy Smart) ilustram diferentes perspectivas e reações ao desastre iminente. À medida que o tornado se aproxima, suas histórias se entrelaçam, revelando conflitos pessoais e a necessidade de superação.
Com uma duração de 108 minutos, 13 Minutos de Tormenta oferece uma narrativa intensa e emocional, explorando temas como coragem, sacrifício e a fragilidade da vida. A direção de Gossling, aliada a um elenco talentoso, proporciona uma experiência cinematográfica envolvente e reflexiva.
