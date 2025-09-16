O Jogo do Disfarce: Casamento, segredos e ação no Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Disponível no Prime Video, O Jogo do Disfarce é uma comédia de ação que explora os desafios de um casamento à prova de segredos. Dirigido por Thomas Vincent e escrito por Seth W. Owen, o filme acompanha Emma (Kaley Cuoco) e Dave (David Oyelowo), um casal suburbano que tenta apimentar a relação com um jogo de disfarces em Nova York. A situação se complica quando Dave descobre que Emma é, na verdade, uma assassina de aluguel profissional, colocando sua família em risco.

O elenco conta com Bill Nighy, Connie Nielsen e Rudi Dharmalingam, que desempenham papéis coadjuvantes que intensificam o conflito central. A trama mistura cenas de ação com momentos de tensão, enquanto Emma luta para proteger sua família e manter seu segredo.

Apesar de uma premissa promissora, o filme recebeu críticas mistas, com alguns espectadores apontando falta de desenvolvimento nos personagens e uma narrativa previsível. No entanto, a atuação de Cuoco e Oyelowo foi elogiada por sua química no casal protagonista.

Com uma classificação de 5,5 no IMDb, O Jogo do Disfarce é uma opção para quem busca entretenimento leve e ação moderada.

