Estranho Mas Verdade: Mistério e segredos familiares no Prime Video

Disponível no Prime Video, Estranho Mas Verdade é uma adaptação cinematográfica do romance homônimo de John Searles, dirigida por Rowan Athale. O filme acompanha Melissa (Margaret Qualley), que, cinco anos após a morte de seu namorado Ronnie (Connor Jessup), afirma estar grávida dele. Essa revelação leva Melissa a procurar a família de Ronnie, buscando respostas para um mistério que desafia a lógica e a ciência.

A trama se desenrola em torno da reação da família de Ronnie, composta por sua mãe Charlene (Amy Ryan), seu pai Richard (Greg Kinnear) e seu irmão Philip (Nick Robinson). Cada membro lida com a situação de maneira única, revelando tensões e segredos familiares que estavam ocultos. A busca por respostas leva a uma jornada emocional, onde a verdade se torna cada vez mais difícil de discernir.

Com uma narrativa envolvente e atuações sólidas, Estranho Mas Verdade explora temas como luto, identidade e os mistérios que cercam a vida e a morte. O filme mantém o espectador intrigado até o último minuto, oferecendo uma reflexão sobre os limites da compreensão humana diante do inexplicável.

Com uma classificação de 5,9 no IMDb e 63% no Rotten Tomatoes, o filme é uma opção interessante para quem aprecia dramas familiares com elementos de mistério.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br