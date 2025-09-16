3 filmes de terror para maratonar no fim de semana
Se você gosta de levar sustos, ficar arrepiado e ainda filosofar sobre o sobrenatural, aqui vão três títulos que vão mexer com sua mente
O fim de semana é perfeito para aquela maratona de filmes, e se você ama o gênero terror, nada melhor do que títulos que entregam sustos inteligentes e tramas envolventes.
Reunimos três produções imperdíveis que vão do horror psicológico ao sobrenatural clássico.
Hereditário (2018)
Mais que um filme de terror, Hereditário é uma tragédia familiar envolta em rituais macabros.
Com atuações impactantes e clima opressor, é impossível sair ileso dessa experiência.
A Bruxa (2015)
Ambientado no século XVII, o filme mistura horror religioso com a opressão do puritanismo.
A construção lenta e simbólica cria uma tensão constante que incomoda até depois dos créditos.
Invocação do Mal (2013)
Baseado em um caso real investigado pelos Warren, esse clássico moderno é uma aula de direção e atmosfera. É o terror ideal para quem gosta de espíritos e casas mal-assombradas.