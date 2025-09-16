fechar
Filmes | Notícia

3 filmes de terror para maratonar no fim de semana

Se você gosta de levar sustos, ficar arrepiado e ainda filosofar sobre o sobrenatural, aqui vão três títulos que vão mexer com sua mente

Por Guilherme Gusmão Publicado em 16/09/2025 às 15:35
Filme 'Heredit&aacute;rio'
Filme 'Hereditário' - DIVULGAÇÃO

O fim de semana é perfeito para aquela maratona de filmes, e se você ama o gênero terror, nada melhor do que títulos que entregam sustos inteligentes e tramas envolventes.

Reunimos três produções imperdíveis que vão do horror psicológico ao sobrenatural clássico.

Hereditário (2018)

Mais que um filme de terror, Hereditário é uma tragédia familiar envolta em rituais macabros.

Com atuações impactantes e clima opressor, é impossível sair ileso dessa experiência.

A Bruxa (2015)

Ambientado no século XVII, o filme mistura horror religioso com a opressão do puritanismo.

A construção lenta e simbólica cria uma tensão constante que incomoda até depois dos créditos.

Invocação do Mal (2013)

Baseado em um caso real investigado pelos Warren, esse clássico moderno é uma aula de direção e atmosfera. É o terror ideal para quem gosta de espíritos e casas mal-assombradas.

