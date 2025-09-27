Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.

Ficha Técnica:

Segunda-feira, 29/09/2025

Sessão da Tarde

Meu Amigo Enzo

Título Original: The Art Of Racing In The Rain

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2019

Diretor: Simon Curtis

Elenco: Amanda Seyfried, Gary Cole, Kathy Baker, Kevin Costner, Milo Ventimiglia, Ryan Kiera Armstrong

Classe: Drama

Sinopse

O piloto Denny Swift adota o filhote Enzo, que se torna o seu maior parceiro.

Ficha Técnica:

Terça-feira, 30/09/2025

Sessão da Tarde

Vamos Consertar o Mundo Título Original: Hoy Se Arregla El Mundo

País de Origem: Argentina

Ano de Produção: 2022

Diretor: Ariel Winograd

Elenco: Leonardo Sbaraglia, Luis Luque, Charo López

Classe: Comédia

Sinopse

Um homem descobre que o filho que ele criou por 9 anos pode não ser seu filho. Eles então partiram em busca do verdadeiro pai biológico.

Ficha Técnica:

Quarta-feira, 01/10/2025

Sessão da Tarde

Lucicreide Vai Pra Marte

Título Original: Lucicreide Vai Pra Marte

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2020

Diretor: Rodrigo César

Elenco: Fabiana Karla, Fernando Ceylão, Isio Ghelman, Lucy Ramos, Adriana Birolli, Leandro Da Matta

Classe: Comédia

Sinopse

Abandonada pelo marido e sem condições de criar seus filhos, Lucicreide aceita participar de uma missão que levará o primeiro homem a Marte.

Ficha Técnica:

Quinta-feira, 02/10/2025

Sessão da Tarde

Os Inventores

Título Original: Spare Parts

País de Origem: Norte-americana, mexicana

Ano de Produção: 2025

Diretor: Sean McNamara

Elenco: Alexa Pena Vega, George Lopez, Marisa Tomei, Jamie Lee Curtis

Classe: Drama

Sinopse

Quatro estudantes são apaixonados pelos estudos em robótica e decidem se inscrever em um disputado concurso de robótica subaquática promovido pela NASA.

Ficha Técnica:

Sexta-feira, 03/10/2025

Sessão da Tarde

Meninas Malvadas

Título Original: Mean Girls

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2004 Diretor: Mark Waters

Elenco: Lindsay Lohan, Rachel Mcadams, Tina Fey, Tim Meadows, Amy Poehler, Ana Gasteyer

Classe: Comédia, Romance

Sinopse

Cady é matriculada em uma nova escola e, para fazer amizades, ela precisa se livrar das armadilhas que Regina George, a “abelha-rainha”, coloca em seu caminho.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br