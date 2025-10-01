fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 01/10/2025 às 8:57
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira (02), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Os Inventores.

Ficha Técnica:

Os Inventores
Título Original: Spare Parts
País de Origem: Norte-americana, mexicana
Ano de Produção: 2025
Diretor: Sean McNamara
Elenco: Alexa Pena Vega, George Lopez, Marisa Tomei, Jamie Lee Curtis
Classe: Drama

Sinopse:

Quatro estudantes são apaixonados pelos estudos em robótica e decidem se inscrever em um disputado concurso de robótica subaquática promovido pela NASA.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

SPOOKY SEASON: 31 filmes para assistir durante o mês do Halloween
FILMES

SPOOKY SEASON: 31 filmes para assistir durante o mês do Halloween
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Compartilhe

Tags