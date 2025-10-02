Boninho abre o jogo e explica diferenças entre Globo e SBT no The Voice

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O The Voice Brasil estreia na próxima segunda-feira (06), no SBT e no Disney+, sob o comando de Tiago Leifert, com direção e produção de Boninho, responsável pelos anos de sucesso do formato na tela da TV Globo por mais de dez anos.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Boninho falou abertamente sobre como será a condução dos trabalhos do formato no SBT, diferente do que ele seguia na Globo.

“Eu sou o produtor, então o time de produção sou eu mesmo que tô seguindo. Estou fazendo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que tem que ser feito. Formata, Disney e SBT, todos me deram total apoio para desenvolver o projeto do jeito que eu acho que ele vai funcionar. Foi por isso que eu falei que estou sorrindo, porque eu tô me divertindo”, contou ele.

Boninho também contou que a ideia de trazer o The Voice Brasil de volta, partiu dele, após o fim do formato na Globo em 2023. “Começamos [a conversar], eu e a Dani [Daniela Beyruti]. A Disney embarcou primeiro e a depois a gente trouxe o SBT junto”, disse ele.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br