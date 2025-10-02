Boninho abre o jogo e explica diferenças entre Globo e SBT no The Voice
Clique aqui e escute a matéria
O The Voice Brasil estreia na próxima segunda-feira (06), no SBT e no Disney+, sob o comando de Tiago Leifert, com direção e produção de Boninho, responsável pelos anos de sucesso do formato na tela da TV Globo por mais de dez anos.
Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Boninho falou abertamente sobre como será a condução dos trabalhos do formato no SBT, diferente do que ele seguia na Globo.
“Eu sou o produtor, então o time de produção sou eu mesmo que tô seguindo. Estou fazendo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que tem que ser feito. Formata, Disney e SBT, todos me deram total apoio para desenvolver o projeto do jeito que eu acho que ele vai funcionar. Foi por isso que eu falei que estou sorrindo, porque eu tô me divertindo”, contou ele.
Boninho também contou que a ideia de trazer o The Voice Brasil de volta, partiu dele, após o fim do formato na Globo em 2023. “Começamos [a conversar], eu e a Dani [Daniela Beyruti]. A Disney embarcou primeiro e a depois a gente trouxe o SBT junto”, disse ele.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br