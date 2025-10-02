Exposição "Encontros", de Thereza Eugênia, segue em cartaz no MHM até o fim de outubro
Mostra traz registros raros de nomes como Caetano, Chico Buarque, Gal Costa e Gilberto Gil, revelando bastidores e intimidade dos artistas
O Centro Cultural Marcos Hacker de Melo, em Boa Viagem, recebe até o fim de outubro a exposição “Encontros”, da fotógrafa Thereza Eugênia.
Com curadoria do Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP), a mostra reúne cerca de 60 imagens que retratam grandes nomes da música popular brasileira nos anos 60, 70 e 80, em momentos de palco e de bastidores.
Entre os destaques, estão registros que se tornaram históricos, como “Luiz Gonzaga e Gonzaguinha” (1976), “Alcione e Clara Nunes” (1976), “Regina Casé, Caetano Veloso e Maria Bethânia” (1975) e “Chico Buarque e Gal Costa” (1976).
A proposta é revelar um olhar íntimo e afetivo de artistas que marcaram a cultura brasileira, sempre com a sensibilidade característica de Thereza.
Natural de Serrinha, no sertão da Bahia, a fotógrafa iniciou a carreira quase por acaso, após abandonar a enfermagem para se dedicar à fotografia. Nos anos 60, ganhou espaço ao registrar shows de nomes como Maysa e Roberto Carlos, encantando pela força de suas imagens em preto e branco.
Ao longo da carreira, assinou capas icônicas, como “Cantar” (1974), de Gal Costa, e “Roberto Carlos no Canecão” (1970).
O MHM, que abriga a exposição, é um espaço cultural com cinco pavimentos dedicados à arte, à memória e à gastronomia. Além da mostra de Thereza, o público encontra no local um memorial sobre Marcos Hacker de Melo, uma coleção de 34 máquinas musicais raras, teatro com 100 lugares, restaurante panorâmico e rooftop.
O centro funciona de segunda a sexta, das 9h às 19h, aos sábados das 10h às 20h e aos domingos das 10h às 18h.
Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para pernambucanos e R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) para visitantes de outros estados. Às terças-feiras, a entrada é gratuita.
Exposição “Encontros” de Thereza Eugênia no MHH
Local: Centro Cultural Marcos Hacker de Melo
Endereço: Avenida Domingos Ferreira, esquina com a Rua Tenente João Cícero, nº 258, Boa Viagem.
- Segunda a sexta - 9h às 19h
- Sábado - 10h às 20h
- Domingo - 10h às 18h
Ingressos:
- Pernambucanos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)
- Visitantes de outros estados: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia)
- Gratuito às terças-feiras
- Mais informações e agendamentos: agendamento@institutomhm.org