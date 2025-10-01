Onde tem corrida no Recife em outubro? Confira agenda das principais provas do mês

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De corridas para adultos a "maratoninhas infantis", veja os eventos que vão movimentar Recife e Região Metropolitana neste mês de outubro

Outubro promete agitar o Recife e a Região Metropolitana com muitas corridas de rua. Há percursos para todos os gostos, passando por avenidas, parques e centros da cidade.

Preparamos uma lista completa com os principais eventos que vão movimentar diferentes pontos do Recife e municípios vizinhos. O importante é calçar o tênis e aproveitar a experiência.

Atenção: quem não vai participar deve ficar atento ao trânsito, pois algumas ruas serão interditadas durante os eventos.

Confira abaixo a lista de provas do mês.

Leia Também Conhece a Tropa dos Gorillas? Saiba mais sobre movimento de corridas que vem agitando as ruas do Recife

Agenda de corridas no Grande Recife

Netshoes Run Tour

04 de outubro – sábado

Percurso: 3 km (Cãominhada) e 5 km (Cãocorrida)

Local: Forte do Brum – Recife

2ª Corrida da Guarda Municipal

04 de outubro – sábado

Percurso: 5 km e 10 km

Local: Comando da Guarda Municipal do Recife

Mais informações: @sindguardasrecife

Circuito Sesc de Corridas – Etapa Recife

04 de outubro – sábado

Percurso: 5 km e 10 km

Local: Recife – Cais da Alfândega

Mais informações: @sescpe

Top Run 2025

05 de outubro – domingo

Percurso: 3 km e 5 km

Local: Maranguape I – Paulista/PE

Mais informações: @soutopfitnessacademia

1ª Corrida e Caminhada do Coração

05 de outubro – domingo

Percurso: 2 km, 5 km e 10 km

Local: Departamento de Fisioterapia – UFPE

Mais informações: @lifcapufpe

Circuito Granado Pink

05 de outubro – domingo

Percurso: 5 km

Local: Shopping Recife – Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51020-900

Mais informações: @granado

Circuito Eco Run – Etapa Recife

05 de outubro – domingo

Percurso: 5 km e 10 km

Local: Museu Militar do Forte do Brum – Praça da Comunidade Luso-Brasileira, Recife/PE

6ª edição da Corrida Brigadeiro Eduardo Gomes

05 de outubro – domingo

Percurso: 3 km, 5 km e 10 km

Local: Segundo Jardim de Boa Viagem – Av. Boa Viagem, Boa Viagem, Recife/PE, 51011-000

Mais informações: @corridabeg

Maratoninha Olindense 2025

Apenas para crianças

12 de outubro – domingo

Percurso: 100 m, 200 m e 400 m

Local: Praça Duque de Caxias – Olinda/PE

Mais informações: @prefeituradeolinda

21ª Corrida do Fogo

12 de outubro – domingo

Percurso: 5km e 10 km

Local: Quartel do Corpo de Bombeiros – Av. João de Barros, 399, Soledade, Recife/PE, 50050-180

Mais informações: @cbmpeoficial

Corrida e Caminhada de Nossa Senhora de Fátima

18 de outubro – sábado

Percurso: 5 km

Local: Concentração na Matriz – Paulista/PE

Mais informações: @paroquianssdefatima

42ª Cicorre – Etapa Rua da Aurora

18 de outubro – sábado

Percurso: 5 km e 10 km

Local: Rua da Aurora – Recife/PE

Mais informações: @corredoresdorecife

1ª Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco

19 de outubro – domingo

Percurso: 5 km e 10 km

Local: Rua da Aurora – Recife/PE

Mais informações: @sadpeoficial

Circuito Santander Track&Field Run Series

19 de outubro – domingo

Percurso: 5 km, 10 km e 15 km

Local: Mirante do Cais – Av. Eng. José Estelita, 862, São José, Recife/PE, 50090-040

1ª Caminhada e Corrida da Paróquia Nossa Senhora das Graças

25 de outubro – sábado

Percurso: 2 km, 5 km e 10 km

Local: Paróquia Nossa Senhora das Graças – Rua das Graças, S/N, Graças, Recife/PE, 52011-200



Mais informações: @corridadasgracas

BSW RUN

26 de outubro – domingo

Percurso: 5 km e 10 km

Local: BSW Fashion Soccer – Av. Afonso Olindense, 996, Loja 05, Várzea, Recife/PE, 50810-000

Mais informações: @bsw.run

1ª Corrida e Caminhada ECC Running

26 de outubro – domingo

Percurso: 2,5 km e 5 km

Local: Praça do Açude – Rua Professor Fábio de Souza Silva, Timbi, Camaragibe/PE, 54768-110

Mais informações: @paroquiasantaritadecassiaa

UNICAP RUN 2025