fechar
Outros Esportes | Notícia

Onde tem corrida no Recife em outubro? Confira agenda das principais provas do mês

De corridas para adultos a "maratoninhas infantis", veja os eventos que vão movimentar Recife e Região Metropolitana neste mês de outubro

Por Leandro Lopes Publicado em 01/10/2025 às 16:38 | Atualizado em 01/10/2025 às 16:41
Imagem de corrida
Imagem de corrida - iStock

Outubro promete agitar o Recife e a Região Metropolitana com muitas corridas de rua. Há percursos para todos os gostos, passando por avenidas, parques e centros da cidade.

Preparamos uma lista completa com os principais eventos que vão movimentar diferentes pontos do Recife e municípios vizinhos. O importante é calçar o tênis e aproveitar a experiência.

Atenção: quem não vai participar deve ficar atento ao trânsito, pois algumas ruas serão interditadas durante os eventos.

Confira abaixo a lista de provas do mês.

Leia Também

Agenda de corridas no Grande Recife

Netshoes Run Tour

  • 04 de outubro – sábado
  • Percurso: 3 km (Cãominhada) e 5 km (Cãocorrida)
  • Local: Forte do Brum – Recife

2ª Corrida da Guarda Municipal

  • 04 de outubro – sábado
  • Percurso: 5 km e 10 km
  • Local: Comando da Guarda Municipal do Recife
  • Mais informações: @sindguardasrecife

Circuito Sesc de Corridas – Etapa Recife

  • 04 de outubro – sábado
  • Percurso: 5 km e 10 km
  • Local: Recife – Cais da Alfândega
  • Mais informações: @sescpe

Top Run 2025

  • 05 de outubro – domingo
  • Percurso: 3 km e 5 km
  • Local: Maranguape I – Paulista/PE
  • Mais informações: @soutopfitnessacademia

1ª Corrida e Caminhada do Coração

  • 05 de outubro – domingo
  • Percurso: 2 km, 5 km e 10 km
  • Local: Departamento de Fisioterapia – UFPE
  • Mais informações: @lifcapufpe

Circuito Granado Pink

  • 05 de outubro – domingo
  • Percurso: 5 km
  • Local: Shopping Recife – Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51020-900
  • Mais informações: @granado

Circuito Eco Run – Etapa Recife

  • 05 de outubro – domingo
  • Percurso: 5 km e 10 km
  • Local: Museu Militar do Forte do Brum – Praça da Comunidade Luso-Brasileira, Recife/PE

6ª edição da Corrida Brigadeiro Eduardo Gomes

  • 05 de outubro – domingo
  • Percurso: 3 km, 5 km e 10 km
  • Local: Segundo Jardim de Boa Viagem – Av. Boa Viagem, Boa Viagem, Recife/PE, 51011-000
  • Mais informações: @corridabeg

Maratoninha Olindense 2025

  • Apenas para crianças
  • 12 de outubro – domingo
  • Percurso: 100 m, 200 m e 400 m
  • Local: Praça Duque de Caxias – Olinda/PE
  • Mais informações: @prefeituradeolinda

21ª Corrida do Fogo

  • 12 de outubro – domingo
  • Percurso: 5km e 10 km 
  • Local: Quartel do Corpo de Bombeiros – Av. João de Barros, 399, Soledade, Recife/PE, 50050-180
  • Mais informações: @cbmpeoficial

Corrida e Caminhada de Nossa Senhora de Fátima

  • 18 de outubro – sábado
  • Percurso: 5 km
  • Local: Concentração na Matriz – Paulista/PE
  • Mais informações: @paroquianssdefatima

42ª Cicorre – Etapa Rua da Aurora

  • 18 de outubro – sábado
  • Percurso: 5 km e 10 km
  • Local: Rua da Aurora – Recife/PE
  • Mais informações: @corredoresdorecife

1ª Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco

  • 19 de outubro – domingo
  • Percurso: 5 km e 10 km
  • Local: Rua da Aurora – Recife/PE
  • Mais informações: @sadpeoficial

Circuito Santander Track&Field Run Series

  • 19 de outubro – domingo
  • Percurso: 5 km, 10 km e 15 km
  • Local: Mirante do Cais – Av. Eng. José Estelita, 862, São José, Recife/PE, 50090-040

1ª Caminhada e Corrida da Paróquia Nossa Senhora das Graças

  • 25 de outubro – sábado
  • Percurso: 2 km, 5 km e 10 km
  • Local: Paróquia Nossa Senhora das Graças – Rua das Graças, S/N, Graças, Recife/PE, 52011-200
  • Mais informações: @corridadasgracas

BSW RUN

  • 26 de outubro – domingo
  • Percurso: 5 km e 10 km
  • Local: BSW Fashion Soccer – Av. Afonso Olindense, 996, Loja 05, Várzea, Recife/PE, 50810-000
  • Mais informações: @bsw.run

 1ª Corrida e Caminhada ECC Running

  • 26 de outubro – domingo
  • Percurso: 2,5 km e 5 km
  • Local: Praça do Açude – Rua Professor Fábio de Souza Silva, Timbi, Camaragibe/PE, 54768-110
  • Mais informações: @paroquiasantaritadecassiaa

UNICAP RUN 2025

  • 26 de outubro – domingo
  • Percurso: 5 km e 10 km
  • Local: Universidade Católica de Pernambuco – R. do Príncipe, 526, Boa Vista, Recife/PE, 50050-900

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Conhece a Tropa dos Gorillas? Saiba mais sobre movimento de corridas que vem agitando as ruas do Recife
Corrida de Rua

Conhece a Tropa dos Gorillas? Saiba mais sobre movimento de corridas que vem agitando as ruas do Recife

Compartilhe

Tags