Onde tem corrida no Recife em outubro? Confira agenda das principais provas do mês
De corridas para adultos a "maratoninhas infantis", veja os eventos que vão movimentar Recife e Região Metropolitana neste mês de outubro
Outubro promete agitar o Recife e a Região Metropolitana com muitas corridas de rua. Há percursos para todos os gostos, passando por avenidas, parques e centros da cidade.
Preparamos uma lista completa com os principais eventos que vão movimentar diferentes pontos do Recife e municípios vizinhos. O importante é calçar o tênis e aproveitar a experiência.
Atenção: quem não vai participar deve ficar atento ao trânsito, pois algumas ruas serão interditadas durante os eventos.
Confira abaixo a lista de provas do mês.
Agenda de corridas no Grande Recife
Netshoes Run Tour
- 04 de outubro – sábado
- Percurso: 3 km (Cãominhada) e 5 km (Cãocorrida)
- Local: Forte do Brum – Recife
2ª Corrida da Guarda Municipal
- 04 de outubro – sábado
- Percurso: 5 km e 10 km
- Local: Comando da Guarda Municipal do Recife
- Mais informações: @sindguardasrecife
Circuito Sesc de Corridas – Etapa Recife
- 04 de outubro – sábado
- Percurso: 5 km e 10 km
- Local: Recife – Cais da Alfândega
- Mais informações: @sescpe
Top Run 2025
- 05 de outubro – domingo
- Percurso: 3 km e 5 km
- Local: Maranguape I – Paulista/PE
- Mais informações: @soutopfitnessacademia
1ª Corrida e Caminhada do Coração
- 05 de outubro – domingo
- Percurso: 2 km, 5 km e 10 km
- Local: Departamento de Fisioterapia – UFPE
- Mais informações: @lifcapufpe
Circuito Granado Pink
- 05 de outubro – domingo
- Percurso: 5 km
- Local: Shopping Recife – Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife/PE, CEP 51020-900
- Mais informações: @granado
Circuito Eco Run – Etapa Recife
- 05 de outubro – domingo
- Percurso: 5 km e 10 km
- Local: Museu Militar do Forte do Brum – Praça da Comunidade Luso-Brasileira, Recife/PE
6ª edição da Corrida Brigadeiro Eduardo Gomes
- 05 de outubro – domingo
- Percurso: 3 km, 5 km e 10 km
- Local: Segundo Jardim de Boa Viagem – Av. Boa Viagem, Boa Viagem, Recife/PE, 51011-000
- Mais informações: @corridabeg
Maratoninha Olindense 2025
- Apenas para crianças
- 12 de outubro – domingo
- Percurso: 100 m, 200 m e 400 m
- Local: Praça Duque de Caxias – Olinda/PE
- Mais informações: @prefeituradeolinda
21ª Corrida do Fogo
- 12 de outubro – domingo
- Percurso: 5km e 10 km
- Local: Quartel do Corpo de Bombeiros – Av. João de Barros, 399, Soledade, Recife/PE, 50050-180
- Mais informações: @cbmpeoficial
Corrida e Caminhada de Nossa Senhora de Fátima
- 18 de outubro – sábado
- Percurso: 5 km
- Local: Concentração na Matriz – Paulista/PE
- Mais informações: @paroquianssdefatima
42ª Cicorre – Etapa Rua da Aurora
- 18 de outubro – sábado
- Percurso: 5 km e 10 km
- Local: Rua da Aurora – Recife/PE
- Mais informações: @corredoresdorecife
1ª Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco
- 19 de outubro – domingo
- Percurso: 5 km e 10 km
- Local: Rua da Aurora – Recife/PE
- Mais informações: @sadpeoficial
Circuito Santander Track&Field Run Series
- 19 de outubro – domingo
- Percurso: 5 km, 10 km e 15 km
- Local: Mirante do Cais – Av. Eng. José Estelita, 862, São José, Recife/PE, 50090-040
1ª Caminhada e Corrida da Paróquia Nossa Senhora das Graças
- 25 de outubro – sábado
- Percurso: 2 km, 5 km e 10 km
- Local: Paróquia Nossa Senhora das Graças – Rua das Graças, S/N, Graças, Recife/PE, 52011-200
- Mais informações: @corridadasgracas
BSW RUN
- 26 de outubro – domingo
- Percurso: 5 km e 10 km
- Local: BSW Fashion Soccer – Av. Afonso Olindense, 996, Loja 05, Várzea, Recife/PE, 50810-000
- Mais informações: @bsw.run
1ª Corrida e Caminhada ECC Running
- 26 de outubro – domingo
- Percurso: 2,5 km e 5 km
- Local: Praça do Açude – Rua Professor Fábio de Souza Silva, Timbi, Camaragibe/PE, 54768-110
- Mais informações: @paroquiasantaritadecassiaa
UNICAP RUN 2025
- 26 de outubro – domingo
- Percurso: 5 km e 10 km
- Local: Universidade Católica de Pernambuco – R. do Príncipe, 526, Boa Vista, Recife/PE, 50050-900