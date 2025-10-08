Pablo Moura, natural do Cabo de Santo Agostinho, lança álbum "DE PERNAMBUCO PARA O MUNDO"
Com uma mistura entre tradicional e moderno, Pablo Moura apresenta obra que reforça o orgulho e a força da identidade nordestina para a música
O sanfoneiro, compositor e arranjador Pablo Moura apresenta o álbum "DE PERNAMBUCO PARA O MUNDO", novo lançamento instrumental que já está disponível nas principais plataformas digitais.
Ao todo, são oito faixas que refletem o trabalho de mais de 15 anos da carreira do artista, com o foco no forró e na inovação: uma mistura entre tradição e modernidade.
Na obra, Pablo procura resgatar suas raízes com uma ponte para o presente, em uma linguagem voltada para a presença da cultura nordestina na música, detalhe que não passa despercebido nos títulos das músicas, como "Frevo para Dona Maria", "Baião em Si Menor", "Passeando pela Concertina" e "De Pernambuco para o Mundo".
“Esse disco é moderno e ancestral ao mesmo tempo. Eu gosto de dizer que não existe futuro sem passado, e isso está em cada faixa. A base do forró tradicional sustenta tudo, mesmo nas músicas mais experimentais”, compartilhou o artista.
Composto por diferentes instrumentalidades, o álbum flui de forma leve e natural entre o frevo ao baião, do xote à concertina, com a sanfona como a grande estrela.
“Em alguns momentos, dá pra esquecer que é o mesmo disco. E isso é intencional. Gosto da ideia de que minha música possa tocar públicos diferentes, que ela circule, se misture, e provoque encontros", reflete Pablo Moura.
Nascido em Cabo de Santo Agostinho (PE) e criado em Jaboatão dos Guararapes, o sanfoneiro construiu uma carreira sólida no gênero, tendo dividido palco com diversos nomes de peso como Anastácia, Falamansa, Bicho de Pé, Daniel Gonzaga, entre outros.
Confira o trabalho do artista:
