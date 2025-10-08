Shopping Tacaruna e Prata Rara realizam a campanha "Mulheres Mais, por Uma Vida Mais Cor de Rosa"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa vai beneficiar 10 mulheres mastectomizadas com próteses produzidas pelo projeto social "Vista-se de Vida", além de uma exposição especial

No mês do Outubro Rosa, movimento global que ressalta a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, o Shopping Tacaruna e a marca Prata Rara se unem numa corrente de solidariedade e realizam a campanha “Mulheres Mais, por Uma Vida Mais Cor de Rosa”.

Durante o mês de outubro, parte da renda das vendas das lojas da marca será revertida para a compra de próteses destinadas a dez mulheres mastectomizadas, produzidas pelo projeto social “Vista-se de Vida”. A entrega será viabilizada pelo Hospital de Câncer de Pernambuco.

Conheça o projeto

Imagem da exposição fotográfica no Shopping Tacaruna - Sophia Aires

O Vista-se de Vida é um projeto pioneiro criado em 2024 pela empreendedora Juliana Miranda, com o propósito de ressignificar a autoestima de mulheres que passaram pela mastectomia e não puderam realizar a reconstrução mamária.

A iniciativa desenvolve croppeds exclusivos confeccionados em poliamida de alta qualidade, que acompanham próteses anatômicas em Neoderma Cirúrgico.

O resultado é um produto que une conforto, segurança e estilo, permitindo que mulheres vivam plenamente, sem desconforto ou necessidade de corpetes ortopédicos.

Cada prótese é projetada para se moldar ao corpo, oferecendo formato natural, leveza e peso semelhantes à mama real. Há também variações de tons de pele, proporcionando um resultado discreto e humanizado.

“Mais do que um produto, o Vista-se de Vida é um movimento de cuidado e empoderamento, que reforça a importância da autoestima como parte essencial no processo de cura. Os depoimentos recebidos pelo projeto confirmam seu impacto: mulheres que voltaram a se olhar no espelho com confiança, retomando sua rotina com dignidade e esperança”, destaca Juliana Miranda.

Imagem de Juliana Miranda - Divulgação

“Ao associar nossa marca a essa causa, a Prata Rara reforça seu compromisso com o social, mostrando que a verdadeira preciosidade está na vida, na saúde e na capacidade de recomeçar”, destaca a gestora da Prata Rara, Hellen Postai.

Imagem de Hellen Postai - Sophia Aires

Exposição Fotográfica

O público do Shopping Tacaruna também poderá conferir uma exposição fotográfica que mostra histórias de dez mulheres que enfrentaram ou ainda enfrentam o câncer de mama. O objetivo é inspirar outras mulheres a manter o otimismo durante o tratamento e incentivar a realização da mamografia preventiva.

A mostra ficará na Praça de Alimentação Olinda, de 1º a 31 de outubro, no horário de funcionamento do shopping.

A curadoria é assinada por Mariana Fantato, idealizadora e articulista do projeto, além de consultora de marketing da Prata Rara. As fotos são da premiada fotógrafa Débora Ghelman, que também está em tratamento e fará um autorretrato. As participantes posaram usando produtos da marca.

Entre elas está a publicitária Cláudia Carvalho, 57 anos, em remissão há oito anos. “Por conta do câncer de mama eu tive a chance de mudar algumas coisas na minha vida e a possibilidade de ajudar outras pessoas, como um propósito. Estou bem, feliz e saudável, descobri que posso cuidar e fazer da minha vida melhor a partir da doença. Enquanto eu puder contar a minha história de superação, de autocuidado, de mostrar que é possível viver além do câncer e apesar do câncer, eu vou contar”, compartilha.

Imagem de Cláudia Carvalho - Divulgação

“Já apoiamos diversas iniciativas como esta e ficamos felizes em realizar mais uma exposição onde o objetivo principal é levar ao público informação e conscientização sobre a prevenção e fortalecer a autoestima de pessoas que enfrentam essa luta contra o câncer de mama”, ressalta Yolanda Celeste, gerente de marketing do Shopping Tacaruna.