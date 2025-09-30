Alex Júnior dá início à programação de outubro do Taca Mais Música no Tacaruna

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O projeto Taca Mais Música, do Shopping Tacaruna, apresenta uma agenda que mistura sertanejo, samba, pop rock e homenagens a ícones da música

Clique aqui e escute a matéria

O projeto Taca Mais Música, realizado semanalmente no Shopping Tacaruna, apresenta em outubro uma agenda que mistura sertanejo, samba, pop rock e homenagens a grandes ícones da música brasileira.

Os shows acontecem sempre às quintas-feiras, às 19h, no rooftop do mall, com acesso gratuito.

A abertura acontece no dia 2 de outubro, com o show Canta Sertanejo, do pernambucano Alex Júnior, conhecido por sucessos como “Sexta-feira sua linda”, “Sofrendo em Miami” e “Se não era pra eu me apaixonar”.

No dia 9, o cantor Gustavo Travassos celebra o Dia do Nordestino (comemorado em 8 de outubro) em um espetáculo que revisita clássicos e reverencia grandes compositores da região, responsáveis por levar a cultura e a musicalidade nordestina para o mundo.

O artista também apresenta novas vozes que preservam e reinventam essa tradição.

Já no dia 16, Cris Galvão sobe ao palco para interpretar obras de Cartola e Paulinho da Viola, dois mestres do samba.

O show marca as datas de nascimento dos artistas: Cartola, em 11 de outubro, e Paulinho da Viola, em 12 de novembro.

O pop rock ganha espaço no dia 23, com Catarina Rosa, que apresenta releituras de nomes nacionais e internacionais.

No repertório, canções de Rita Lee, Pitty, Ana Carolina, Marina Lima, Paula Toller, Alanis Morissette, Amy Winehouse, The Cranberries, Roxette, Tina Turner, Cyndi Lauper e Madonna, entre outros.

Encerrando a programação, em 30 de outubro, Andreia Luizza presta homenagem a Maria Bethânia, uma das maiores intérpretes da música popular brasileira. No setlist, sucessos como “Negue”, “Reconvexo” e “Olhos nos Olhos”, em um espetáculo marcado por intensidade e presença cênica.

Serviço

Taca Mais Música – Programação de outubro



Local: Rooftop do Shopping Tacaruna



Todas as quintas-feiras, às 19h



Acesso gratuito

Shows:

02/10 – Alex Júnior – Canta Sertanejo

09/10 – Gustavo Travassos – Canta Ritmos Nordestinos

16/10 – Cris Galvão – Canta Cartola e Paulinho da Viola

23/10 – Catarina Rosa – Canta Pop Rock Nacional e Internacional

30/10 – Andreia Luizza – Canta Maria Bethânia