Alex Júnior dá início à programação de outubro do Taca Mais Música no Tacaruna
O projeto Taca Mais Música, do Shopping Tacaruna, apresenta uma agenda que mistura sertanejo, samba, pop rock e homenagens a ícones da música
O projeto Taca Mais Música, realizado semanalmente no Shopping Tacaruna, apresenta em outubro uma agenda que mistura sertanejo, samba, pop rock e homenagens a grandes ícones da música brasileira.
Os shows acontecem sempre às quintas-feiras, às 19h, no rooftop do mall, com acesso gratuito.
A abertura acontece no dia 2 de outubro, com o show Canta Sertanejo, do pernambucano Alex Júnior, conhecido por sucessos como “Sexta-feira sua linda”, “Sofrendo em Miami” e “Se não era pra eu me apaixonar”.
No dia 9, o cantor Gustavo Travassos celebra o Dia do Nordestino (comemorado em 8 de outubro) em um espetáculo que revisita clássicos e reverencia grandes compositores da região, responsáveis por levar a cultura e a musicalidade nordestina para o mundo.
O artista também apresenta novas vozes que preservam e reinventam essa tradição.
Já no dia 16, Cris Galvão sobe ao palco para interpretar obras de Cartola e Paulinho da Viola, dois mestres do samba.
O show marca as datas de nascimento dos artistas: Cartola, em 11 de outubro, e Paulinho da Viola, em 12 de novembro.
O pop rock ganha espaço no dia 23, com Catarina Rosa, que apresenta releituras de nomes nacionais e internacionais.
No repertório, canções de Rita Lee, Pitty, Ana Carolina, Marina Lima, Paula Toller, Alanis Morissette, Amy Winehouse, The Cranberries, Roxette, Tina Turner, Cyndi Lauper e Madonna, entre outros.
Encerrando a programação, em 30 de outubro, Andreia Luizza presta homenagem a Maria Bethânia, uma das maiores intérpretes da música popular brasileira. No setlist, sucessos como “Negue”, “Reconvexo” e “Olhos nos Olhos”, em um espetáculo marcado por intensidade e presença cênica.
Serviço
Taca Mais Música – Programação de outubro
Local: Rooftop do Shopping Tacaruna
Todas as quintas-feiras, às 19h
Acesso gratuito
Shows:
02/10 – Alex Júnior – Canta Sertanejo
09/10 – Gustavo Travassos – Canta Ritmos Nordestinos
16/10 – Cris Galvão – Canta Cartola e Paulinho da Viola
23/10 – Catarina Rosa – Canta Pop Rock Nacional e Internacional
30/10 – Andreia Luizza – Canta Maria Bethânia