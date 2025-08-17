Festival Pernambuco Meu País encerra em Pesqueira com mudança na programação, após cancelamento do show de Vitor Fernandes
A coordenação do festival informou que, por motivos de saúde, o cantor Vitor Fernandes não poderá se apresentar na noite deste domingo (17)
O Festival Pernambuco Meu País encerra neste domingo (17) sua passagem por Pesqueira, no Agreste do Estado, com alteração na programação principal.
O cantor Vitor Fernandes, que se apresentaria no palco principal, cancelou o show por motivos de saúde. Para substituir a atração, a dupla Iguinho e Lulinha foi escalada e promete animar o público com muito forró no encerramento da festa.
A última noite do evento também contará com apresentações de Coco de Mulheres, Cascabulho, Clara Sobral e Michele Andrade. Nos intervalos, o som ficará por conta da Som na Rural e do DJ Nuno.
Desde sexta-feira (15), o festival movimenta a cidade com uma programação diversa. O público acompanhou shows de Doralyce, Teto, Raphaela Santos e Matuê, além do espetáculo de abertura Pernambuco Meu País.
Nesse sábado (16), subiram ao palco Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte, Xangai, Nando Cordel, Juliana Linhares e Zeca Baleiro.
Ações gratuitas no fim de semana
Ao longo do fim de semana, mais de 140 ações gratuitas foram realizadas em Pesqueira e nos distritos de Cimbres, Mimoso e Mutuca, envolvendo música, circo, teatro, gastronomia, moda, economia criativa e culturas populares.
Após Pesqueira, o palco do Pernambuco Meu País segue para Gravatá, também no Agreste, onde a programação acontece entre os dias 22 e 24 de agosto.
A agenda completa de todos os polos em Pesqueira está disponível no Instagram oficial do evento. O Festival Pernambuco Meu País é uma realização do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura, Fundarpe e Empetur.