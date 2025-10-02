fechar
Pernambuco | Notícia

Protesto por falta de energia elétrica trava o trânsito da Av. Agamenon Magalhães

Segundo a Neoenergia, a equipe foi enviada e o fornecimento de energia foi normalizado. Moradores denunciam que não conseguiam realizar a ocorrência

Por Anaís Coelho Publicado em 02/10/2025 às 12:46 | Atualizado em 02/10/2025 às 12:55
Imagens do protesto na Av. Agamenon Magalhães
Imagens do protesto na Av. Agamenon Magalhães - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Moradores da comunidade do Chié realizam um protesto na Avenida Agamenon Magalhães, na altura do Shopping Tacaruna, no sentido Recife. O trânsito ficou completamente parado, por causa de objetos que estavam sendo queimados pela população.

O motivo do protesto é porque os moradores da comunidade estão sem energia desde segunda-feira (29). A falta de energia aconteceu por causa de um transformador dentro da comunidade que estourou. Segundo os moradores, quando iam realizar a ocorrência, a ligação era cortada.

“Quando a gente vai fazer a ocorrência, o que eles fazem, eles nos atendem mas dizem que caiu a ligação. Não fui só eu, várias e várias pessoas, dezenas de pessoas ligam e eles partem no meio”, conta um morador que estava no protesto.

A Neoenergia informou, por meio de nota, que uma equipe foi enviada e o fornecimento de energia elétrica foi normalizado por volta das 11h.

Apesar da nota, alguns moradores dizem que nem todas as ruas da comunidade foram normalizadas. Eles aguardam um caminhão da Celpe e informaram que caso o problema não seja resolvido, irão as ruas hoje no final da tarde novamente.

A pista começou a ser liberada por volta das 12h40. Os bombeiros estavam no local.

Leia também

Previsão do tempo: Grande Recife amanhece nublado após noite chuvosa nesta quinta-feira (2)
Meteorologia

Previsão do tempo: Grande Recife amanhece nublado após noite chuvosa nesta quinta-feira (2)
Dia do servidor público: ponto facultativo é antecipado em Pernambuco e em órgãos federais
PARADA

Dia do servidor público: ponto facultativo é antecipado em Pernambuco e em órgãos federais

Compartilhe

Tags