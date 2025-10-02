Protesto por falta de energia elétrica trava o trânsito da Av. Agamenon Magalhães
Segundo a Neoenergia, a equipe foi enviada e o fornecimento de energia foi normalizado. Moradores denunciam que não conseguiam realizar a ocorrência
Anaís Coelho
Publicado em 02/10/2025 às 12:46
| Atualizado em 02/10/2025 às 12:55
Moradores da comunidade do Chié realizam um protesto na Avenida Agamenon Magalhães, na altura do Shopping Tacaruna, no sentido Recife. O trânsito ficou completamente parado, por causa de objetos que estavam sendo queimados pela população.
O motivo do protesto é porque os moradores da comunidade estão sem energia desde segunda-feira (29). A falta de energia aconteceu por causa de um transformador dentro da comunidade que estourou. Segundo os moradores, quando iam realizar a ocorrência, a ligação era cortada.
“Quando a gente vai fazer a ocorrência, o que eles fazem, eles nos atendem mas dizem que caiu a ligação. Não fui só eu, várias e várias pessoas, dezenas de pessoas ligam e eles partem no meio”, conta um morador que estava no protesto.
A Neoenergia informou, por meio de nota, que uma equipe foi enviada e o fornecimento de energia elétrica foi normalizado por volta das 11h.
Apesar da nota, alguns moradores dizem que nem todas as ruas da comunidade foram normalizadas. Eles aguardam um caminhão da Celpe e informaram que caso o problema não seja resolvido, irão as ruas hoje no final da tarde novamente.
A pista começou a ser liberada por volta das 12h40. Os bombeiros estavam no local.