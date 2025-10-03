Familiares e amigos de adolescente internado no Hospital da Restauração realizam protesto na Agamenon Magalhães
Com cartazes, os manifestantes queimaram pneus e outros objetos na pista, no sentido que conecta Olinda ao Recife. Confira detalhes
No início da noite desta sexta-feira (3), familiares, amigos e vizinhos de um adolescente de 17 anos, internado no Hospital da Restauração, realizaram um protesto na Avenida Agamenom Magalhães, no Recife.
Com cartazes, os manifestantes queimaram pneus e outros objetos na pista, no sentido que conecta Olinda ao Recife.
De acordo com informações, o adolescente precisa de uma cirurgia, entretanto, o quadro dele é considerado estável, o que tem contribuído para o atraso do procedimento.
"Dizem que estão esperando o resultado de uma ressonância, mas é mentira, pois o resultado já consta no sistema deles", contou uma das protestantes. "Ele é um menino trabalhador, trabalha de bicicleta", completou.
A família alega que aguarda um retorno do Hospital da Restauração, caso o contrário, eles pemanecerão realizando protestos. "Eu quero fazer um apelo à Raquel Lyra, porque quando o marido dela morreu a gente se comoveu, chorou junto. Agora tem várias mães e mulheres lá chorando por um filho, um parente. Estamos a mercê".
Uma tia do adolescente conta que todos temem que ele contraia algumas infecção dentro do Hospital. "Diretor, o que está faltando para você lberar essa cirurgia dele? Pelo amor de Deus", apelou em desespero.
Por volta das 19h, os bombeiros conseguiram realizar a retirada dos objetos em chamas, liberando o trânsito que estava bloqueado há cerca de 2h.
Internação
O adolescente foi internado no Hospital da Restauração no último domingo, quando teve um grave ferimento na cabeça após mergulhar em um rio em Carne de Vaca, Goiana.
O menor aguarda uma cirurgia na cabeça. "A gente não vai parar enquanto a cirurgia de Bruno não for feita. A gente está dando um voto de confiança ao Governo do Estado, a Polícia e aos bombeiros. A situação dele não é estável, é grave. A cada dia que se passa ele vai piorando, largado às traças", contou a tia.
