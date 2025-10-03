Jaboatão dos Guararapes realiza apreensão de bebidas alcoólicas com potencial adulteração
Pernambuco já registra sete casos suspeitos de intoxicação por bebidas destiladas e muitos comerciantes já sentem o impacto nas vendas
A prefeitura de Jaboatão dos Guararapes realizou, nesta sexta-feira (3), uma fiscalização em diversos estabelecimento comerciais que vendem bebidas alcoólicas, apreendendo produtos com potenciais adulterações.
A Vigilância Sanitária interditou um deposito de bebidas com 918 produtos com suspeita de irregularidade. Muitos clientes, mesmo nos finais de semana, tem evitado o consumo de bebidas alcoólicas, diante do alto risco de contaminação por metanol.
"Sextou sem drink. Evitando por conta da contaminação do metanol", contou Victoria Melo, cliente de um barzinho.
"Eu coloquei uma nota no instagram, coloquei que as cervejas da gente vem direto da fábrica da Ambev e que as bebidas destiladas eu compro também em local credenciado. Estou com as notas fiscais para passar uma segurança para o cliente, mas mesmo assim, como eles não sabem de onde está vindo o problema, não se sentem seguros", disse Edinilson Mora, comerciante do Mercado da Boa Vista.
Novos casos
Dois novos casos suspeitos de intoxicação por metanol foram notificados pela Secretaria Estadual de Saúde nesta sexta-feira (3).
A primeira vítima foi uma mulher que mora em São Paulo, mas buscou ajuda em uma unidade de saúde de Ipojuca após complicações depois de consumir Gin. Ela conta que sentiu náuseas, diarréia, sensação de formigamento na boca e falta de ar.
Já o outro caso é de um homem morador de Gravatá, que buscou ajuda em uma unidade de saúde de Caruaru, apresentando dificuldade para enxergar após o consumo de bebida alcoólica.
Ação de fiscalização
A operação de fiscalização, realizada pela prefeitura de Jaboatão dos Guararapes nesta semana, teve caráter emergencial e mobilizou equipes para localizar bebidas adulteradas e conter os casos.
Ao todo, 54 estabelecimentos foram visitados e os fiscais identificaram irregularidades em diversos produtos, resultando na interdição cautelar de um depósito com 918 garrafas de bebidas suspeitas.
"A gente tem feito essa fiscalização, tanto a vigilância sanitária de Jaboatão quanto o procon. A gente tem encontrado sim, dono de estabelecimento, quase 100% deles, que não sabe o que é um registro do Ministério da Agricultura, ficam nos perguntado 'como é que eu vejo se o lacre está violado ou não?'. A gente tem também orientado aos donos de depósitos e distribuidoras como verificar as embalagens", contou Adeliza Ferraz, Gerente de Vigilância Sanitária de Jaboatão.