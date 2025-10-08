Hacklab Volante realiza última semana de atividades gratuitas no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A programação do Hacklab Volante encerra nesta semana com diversas atividades, oficinas e exposições gratuitas para a população; confira a agenda

Clique aqui e escute a matéria

Em sua última semana de passagem pelo Recife, o Hacklab Volante finaliza a programação com chave de ouro, com oficinas e exposições gratuitas que combinam arte, tecnologia e educação.

Nesta quarta-feira (8), o percurso segue para o Compaz Eduardo Campos, na Linha do Tiro, com o micro-ônibus adaptado estacionado das 10h às 12h e das 13h às 17h, para visitação gratuita da população.

Fred Paulino, idealizador do projeto, conta que a presença na capital pernambucana é uma realização pessoal. Fã do movimento Manguebeat, o artista mineiro compartilhou que ainda existem mais planos para a região.

Imagem do Hacklab Volante e de Fred Paulino - Brunno Martins

“Até domingo (12), depois de duas semanas de passagem pelo Recife, vamos ter circulado por nove locais da cidade levando esse intercâmbio e a alegria de compartilhar educação, cultura e tecnologia”, comenta Fred, destacando o apoio da Prefeitura do Recife durante os dias que esteve pela cidade.

O projeto

Imagem da oficina Businhos - Alexandre Rezende

As visitas são guiadas por monitores e têm duração média de cerca de 15 minutos, com grupos de até dez pessoas. As atividades são variadas e incluem jogos eletrônicos, sintetizadores, máquina de hipnose, microcinema e diversas engenhocas.

Todas as obras são assinadas por Fred Paulino, Guto Lacaz, Sara Lana, Arthur Joly e Jorge Crowe. A Oficina de Businhos, como é conhecida, também fará parte, com foco na iniciação em eletrônica e design de produtos, por meio da construção de miniônibus iluminados por LEDs.

Confira a programação do Hacklab Volante