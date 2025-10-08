fechar
Agenda | Notícia

Hacklab Volante realiza última semana de atividades gratuitas no Recife

A programação do Hacklab Volante encerra nesta semana com diversas atividades, oficinas e exposições gratuitas para a população; confira a agenda

Por Bianca Tavares Publicado em 08/10/2025 às 11:34
Imagem do Hacklab Volante
Imagem do Hacklab Volante - Brunno Martins

Clique aqui e escute a matéria

Em sua última semana de passagem pelo Recife, o Hacklab Volante finaliza a programação com chave de ouro, com oficinas e exposições gratuitas que combinam arte, tecnologia e educação. 

Nesta quarta-feira (8), o percurso segue para o Compaz Eduardo Campos, na Linha do Tiro, com o micro-ônibus adaptado estacionado das 10h às 12h e das 13h às 17h, para visitação gratuita da população.

Fred Paulino, idealizador do projeto, conta que a presença na capital pernambucana é uma realização pessoal. Fã do movimento Manguebeat, o artista mineiro compartilhou que ainda existem mais planos para a região.

Brunno Martins
Imagem do Hacklab Volante e de Fred Paulino - Brunno Martins

“Até domingo (12), depois de duas semanas de passagem pelo Recife, vamos ter circulado por nove locais da cidade levando esse intercâmbio e a alegria de compartilhar educação, cultura e tecnologia”, comenta Fred, destacando o apoio da Prefeitura do Recife durante os dias que esteve pela cidade.

Leia Também

O projeto

Alexandre Rezende
Imagem da oficina Businhos - Alexandre Rezende

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As visitas são guiadas por monitores e têm duração média de cerca de 15 minutos, com grupos de até dez pessoas. As atividades são variadas e incluem jogos eletrônicos, sintetizadores, máquina de hipnose, microcinema e diversas engenhocas.

Todas as obras são assinadas por Fred Paulino, Guto Lacaz, Sara Lana, Arthur Joly e Jorge Crowe. A Oficina de Businhos, como é conhecida, também fará parte, com foco na iniciação em eletrônica e design de produtos, por meio da construção de miniônibus iluminados por LEDs.

Confira a programação do Hacklab Volante

  • Quarta (8): Exposição - Compaz Eduardo Campos, Linha do Tiro;
  • Sexta (10): Exposição - Campo do Nacional (UR-1, Ibura);
  • Sábado (11): Exposição - Parque Dona Lindu (Boa Viagem);
  • Domingo (12): Exposição - Avenida Rio Branco (Recife Antigo) – Encerramento;
  • Todas as atividades são gratuitas e o projeto é acessível em Libras, com agendamento prévio por meio do Instagram da página @gambiologia.oficial.

Leia também

Feteag 2025 anuncia programação com 21 espetáculos com início nesta quinta-feira (9)
Agenda

Feteag 2025 anuncia programação com 21 espetáculos com início nesta quinta-feira (9)
Dia das Crianças: Confira a programação do Shopping Patteo Olinda
Agenda

Dia das Crianças: Confira a programação do Shopping Patteo Olinda

Compartilhe

Tags