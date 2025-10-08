Hacklab Volante realiza última semana de atividades gratuitas no Recife
A programação do Hacklab Volante encerra nesta semana com diversas atividades, oficinas e exposições gratuitas para a população; confira a agenda
Em sua última semana de passagem pelo Recife, o Hacklab Volante finaliza a programação com chave de ouro, com oficinas e exposições gratuitas que combinam arte, tecnologia e educação.
Nesta quarta-feira (8), o percurso segue para o Compaz Eduardo Campos, na Linha do Tiro, com o micro-ônibus adaptado estacionado das 10h às 12h e das 13h às 17h, para visitação gratuita da população.
Fred Paulino, idealizador do projeto, conta que a presença na capital pernambucana é uma realização pessoal. Fã do movimento Manguebeat, o artista mineiro compartilhou que ainda existem mais planos para a região.
“Até domingo (12), depois de duas semanas de passagem pelo Recife, vamos ter circulado por nove locais da cidade levando esse intercâmbio e a alegria de compartilhar educação, cultura e tecnologia”, comenta Fred, destacando o apoio da Prefeitura do Recife durante os dias que esteve pela cidade.
O projeto
As visitas são guiadas por monitores e têm duração média de cerca de 15 minutos, com grupos de até dez pessoas. As atividades são variadas e incluem jogos eletrônicos, sintetizadores, máquina de hipnose, microcinema e diversas engenhocas.
Todas as obras são assinadas por Fred Paulino, Guto Lacaz, Sara Lana, Arthur Joly e Jorge Crowe. A Oficina de Businhos, como é conhecida, também fará parte, com foco na iniciação em eletrônica e design de produtos, por meio da construção de miniônibus iluminados por LEDs.
Confira a programação do Hacklab Volante
- Quarta (8): Exposição - Compaz Eduardo Campos, Linha do Tiro;
- Sexta (10): Exposição - Campo do Nacional (UR-1, Ibura);
- Sábado (11): Exposição - Parque Dona Lindu (Boa Viagem);
- Domingo (12): Exposição - Avenida Rio Branco (Recife Antigo) – Encerramento;
- Todas as atividades são gratuitas e o projeto é acessível em Libras, com agendamento prévio por meio do Instagram da página @gambiologia.oficial.