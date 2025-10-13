Nailson Vieira leva o show "Sou, Estou" para as sedes da Cultura Popular de Pernambuco
Cantor se apresenta aos sábados na Zona da Mata Norte, no Sertão e na Região Metropolitana do Recife com seu primeiro álbum; saiba mais
O cantor Nailson Vieira inicia neste sábado (18) a circulação do projeto “Sou, Estou”, seu primeiro álbum, por diferentes espaços de cultura popular em Pernambuco.
Serão cinco apresentações, sempre aos sábados, passando pela Zona da Mata Norte, Sertão e Região Metropolitana do Recife. A primeira parada será em Goiana, na sede do Caboclinho Canindé de Goiana. No dia 25, o show acontece em Condado, na sede do Cavalo Marinho Estrela de Ouro.
Em novembro, o músico se apresenta no dia 1º em Arcoverde, na sede do Coco Raízes de Arcoverde. No dia 8, o show será no Grêmio Henrique Dias e no Cariri Olindense. A turnê termina no dia 29 de novembro, em Nazaré da Mata, cidade natal de Nailson, na sede do Maracatu Coração Nazareno, primeiro maracatu de baque solto formado só por mulheres.
Nailson, que canta e toca trombone, se apresenta junto com Leandro Gervásio (tuba e guitarra), Guilherme Otávio (trompete e guitarra) e Homero Basílio (bateria e percussão). A produção executiva é de Iara Campos, com Régis Arruda e Patrícia Guedes como assistentes.
"A ideia foi começar a circulação do álbum por esses espaços porque eles explicam quem eu sou. Eu sou um fruto dos terreiros de cultura popular, então estou retribuindo a minha formação e tudo o que aprendi nesses espaços.”, explica o músico.
Jovem negro e periférico, Nailson traz na bagagem a experiência como brincante popular e quer, com o projeto, retribuir sua formação na cultura e inspirar outros a seguirem o caminho da música. Ele é estudante de música na UFPE e desde criança participa do maracatu de baque solto. Além de cantor e trombonista, é também produtor cultural e presidente de agremiação.
Além dos shows, o projeto inclui uma roda de conversa entre Nailson e um artista convidado que também vem da cultura popular e tem um trabalho autoral. O objetivo é promover o diálogo e a troca de experiências entre artistas, público e trabalhadores da cultura popular.
O projeto “Nailson Vieira nas Sedes da Cultura Popular” conta com o apoio do Governo de Pernambuco, por meio do Funcultura.
SERVIÇO
- Nailson Vieira nas Sedes da Cultura Popular
18/10 – Caboclinho Canindé (Goiana)
25/10 – Cavalo Marinho Estrela de Ouro (Condado)
01/11 – Coco Raízes de Arcoverde (Arcoverde)
08/11 – Grêmio Henrique Dias e Cariri Olindense (Olinda)
29/11 – Maracatu Coração Nazareno (Nazaré da Mata)
Ouça “Sou, Estou”: https://l1nq.com/Yz094