Nailson Vieira leva o show "Sou, Estou" para as sedes da Cultura Popular de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cantor se apresenta aos sábados na Zona da Mata Norte, no Sertão e na Região Metropolitana do Recife com seu primeiro álbum; saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

O cantor Nailson Vieira inicia neste sábado (18) a circulação do projeto “Sou, Estou”, seu primeiro álbum, por diferentes espaços de cultura popular em Pernambuco.

Serão cinco apresentações, sempre aos sábados, passando pela Zona da Mata Norte, Sertão e Região Metropolitana do Recife. A primeira parada será em Goiana, na sede do Caboclinho Canindé de Goiana. No dia 25, o show acontece em Condado, na sede do Cavalo Marinho Estrela de Ouro.

Em novembro, o músico se apresenta no dia 1º em Arcoverde, na sede do Coco Raízes de Arcoverde. No dia 8, o show será no Grêmio Henrique Dias e no Cariri Olindense. A turnê termina no dia 29 de novembro, em Nazaré da Mata, cidade natal de Nailson, na sede do Maracatu Coração Nazareno, primeiro maracatu de baque solto formado só por mulheres.

Leia Também Banda Titãs se apresenta com orquestra no Teatro RioMar Recife

Nailson, que canta e toca trombone, se apresenta junto com Leandro Gervásio (tuba e guitarra), Guilherme Otávio (trompete e guitarra) e Homero Basílio (bateria e percussão). A produção executiva é de Iara Campos, com Régis Arruda e Patrícia Guedes como assistentes.

"A ideia foi começar a circulação do álbum por esses espaços porque eles explicam quem eu sou. Eu sou um fruto dos terreiros de cultura popular, então estou retribuindo a minha formação e tudo o que aprendi nesses espaços.”, explica o músico.

Jovem negro e periférico, Nailson traz na bagagem a experiência como brincante popular e quer, com o projeto, retribuir sua formação na cultura e inspirar outros a seguirem o caminho da música. Ele é estudante de música na UFPE e desde criança participa do maracatu de baque solto. Além de cantor e trombonista, é também produtor cultural e presidente de agremiação.

Além dos shows, o projeto inclui uma roda de conversa entre Nailson e um artista convidado que também vem da cultura popular e tem um trabalho autoral. O objetivo é promover o diálogo e a troca de experiências entre artistas, público e trabalhadores da cultura popular.

O projeto “Nailson Vieira nas Sedes da Cultura Popular” conta com o apoio do Governo de Pernambuco, por meio do Funcultura.

Nailson Vieira leva o show "Sou, Estou" para as sedes da Cultura Popular de Pernambuco - Divulgação

SERVIÇO

Nailson Vieira nas Sedes da Cultura Popular

18/10 – Caboclinho Canindé (Goiana)

25/10 – Cavalo Marinho Estrela de Ouro (Condado)

01/11 – Coco Raízes de Arcoverde (Arcoverde)

08/11 – Grêmio Henrique Dias e Cariri Olindense (Olinda)

29/11 – Maracatu Coração Nazareno (Nazaré da Mata)

Ouça “Sou, Estou”: https://l1nq.com/Yz094