Banda Titãs se apresenta com orquestra no Teatro RioMar Recife

Sob regência do maestro Carlos Prazeres, concerto será realizado nesta quinta-feira (16/10), às 20h, em sessão única, no Teatro RioMar Recife

O espetáculo Prudential Concert, que há oito anos promove o encontro entre a música clássica e a popular brasileira, chega ao Recife com uma apresentação especial da banda Titãs. O concerto será realizado nesta quinta-feira (16/10), às 20h, em sessão única, no Teatro RioMar Recife.

Os ingressos já estão esgotados. As vendas ocorreram no site www.teatroriomarrecife.com.br.

Sob regência do maestro Carlos Prazeres, a Orquestra Prudential interpreta arranjos inéditos que unem a sonoridade orquestral aos grandes sucessos dos Titãs, apresentados na mesma formação da turnê Titãs Encontro.

O projeto já recebeu nomes como Gilberto Gil, Milton Nascimento e Alceu Valença, consolidando-se como uma iniciativa de fusão entre música erudita e popular no país.

Com apresentações em várias capitais brasileiras, o Prudential Concert tem como propósito democratizar o acesso à música clássica e valorizar artistas locais — cerca de 200 músicos devem participar das edições ao longo da temporada 2025.

O projeto é uma iniciativa da Prudential do Brasil, maior seguradora independente em seguros de vida do país, com criação e produção da Novo Traço.

