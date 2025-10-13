fechar
Cultura | Notícia

Banda Titãs se apresenta com orquestra no Teatro RioMar Recife

Sob regência do maestro Carlos Prazeres, concerto será realizado nesta quinta-feira (16/10), às 20h, em sessão única, no Teatro RioMar Recife

Por Emannuel Bento Publicado em 13/10/2025 às 14:08
Banda Titãs
Banda Titãs - TONY SANTOS/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O espetáculo Prudential Concert, que há oito anos promove o encontro entre a música clássica e a popular brasileira, chega ao Recife com uma apresentação especial da banda Titãs. O concerto será realizado nesta quinta-feira (16/10), às 20h, em sessão única, no Teatro RioMar Recife.

Os ingressos já estão esgotados. As vendas ocorreram no site www.teatroriomarrecife.com.br.

Sob regência do maestro Carlos Prazeres, a Orquestra Prudential interpreta arranjos inéditos que unem a sonoridade orquestral aos grandes sucessos dos Titãs, apresentados na mesma formação da turnê Titãs Encontro.

O projeto já recebeu nomes como Gilberto Gil, Milton Nascimento e Alceu Valença, consolidando-se como uma iniciativa de fusão entre música erudita e popular no país.

Com apresentações em várias capitais brasileiras, o Prudential Concert tem como propósito democratizar o acesso à música clássica e valorizar artistas locais — cerca de 200 músicos devem participar das edições ao longo da temporada 2025.

O projeto é uma iniciativa da Prudential do Brasil, maior seguradora independente em seguros de vida do país, com criação e produção da Novo Traço.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

ANIMAGE 2025: com recorde de público, festival premia curta francês. Confira a lista
AUDIOVISUAL

ANIMAGE 2025: com recorde de público, festival premia curta francês. Confira a lista
Horóscopo 14/10: Hoje sua cautela é sua melhor amiga, em especial no trabalho. Seu sexto sentido também está a todo vapor
Astrologia

Horóscopo 14/10: Hoje sua cautela é sua melhor amiga, em especial no trabalho. Seu sexto sentido também está a todo vapor

Compartilhe

Tags