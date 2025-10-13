fechar
Claudia Leitte chega a Recife com turnê intimista "Intemporal"

Show com proposta leve e próxima do público, Intemporal desembarca no Teatro Guararapes com ingressos a partir dos R$80 e venda online.

Por Thallys Menezes Publicado em 13/10/2025 às 20:40
Claudia Leitte em seu show Intemporal
Claudia Leitte em seu show Intemporal - Divulgação

Uma nova versão de Claudia Leitte ganha o palco em Pernambuco!

Lançado originalmente em um disco ao vivo em 2024, o repertório "Intemporal" agora ganha o Brasil em formato de turnê.

Após a estreia, em setembro, o projeto desembarca no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, em 31/10.

Turnê Intemporal tem proposta diferenciada na carreira de Claudia Leitte

Com releituras de clássicos nacionais da própria carreira e de artistas brasileiros, a tour tem como proposta uma atmosfera leve e próxima do público.

“Esse projeto nasceu de um momento de muita reflexão pessoal sobre a vida e a saúde mental. A música é o meu alicerce, a minha linguagem e a forma como me entendo e me conecto com as pessoas. Nessa turnê, quero convidar o público a olhar para si, para dentro, com mais carinho e gentileza”, compartilha a cantora.

Gravado em 2024, o álbum ao vivo "Intemporal" conta com participações de artistas como Manu Bahtidão, Léo Santanna, Marcus & Belutti e Tom Kray, e está disponível no Globoplay.

Os ingressos para o show do Teatro Guararapes partem de R$80 e podem ser comprados no site oficial do Centro de Convenções de Pernambuco.

Serviço

Datas: Sexta, 31 de outubro de 2025

Horário: 21 horas

Local: Pernambuco Centro de Convenções - Teatro Guararapes

Informações: (81) 4042-8400

