Agenda | Notícia

Jorge Vercillo leva turnê comemorativa de 30 anos de carreira ao Teatro Guararapes

Show em Olinda (PE) marca nova fase do astro da música popular brasileira, voz de sucessos como "Homem-Aranha", "Monalisa" e "Sensível Demais".

Por Thallys Menezes Publicado em 13/10/2025 às 20:12
Jorge Vercillo
Jorge Vercillo - CENTRAL SONORA/DIVULGAÇÃO

Jorge Vercillo celebra 30 anos de carreira com o espetáculo JV30 Part II – “Mais um final feliz”, que também marca uma nova fase da carreira!

O show passeia pelo diversificado repertório do artista, da bossa nova ao reggae e ao jazz, com direção de Rafael Dragaud, também responsável pela turnê “Tempo Rei”, de Gilberto Gil.

Em 28 de novembro, a turnê chega ao Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda (PE).

Novo show de Jorge Vercillo traz grandes sucessoss do artista

Recheado de clássicos, o repertório conta com faixas como “Que Nem Maré”, “Fênix”, “Homem-Aranha”, “Monalisa”, “Sensível Demais”, “Final Feliz”, “Encontro das Águas” e “Ela Une Todas as Coisas”. 

“Essa nova etapa tem um frescor. É como se eu estivesse recomeçando com toda a bagagem de 30 anos, mas com a leveza de quem quer experimentar outras possibilidades”, diz Vercillo, em material de divulgação.

Ao longo de sua carreira, Jorge Vercillo lançou mais de 16 álbuns e acumulou várias indicações ao Grammy Latino.

Para o show no Teatro Guararapes, estão disponíveis ingressos para três setores:

  • Plateia Especial: R$ 260 (inteira) | R$ 130 (meia)
    Plateia: R$ 220 (inteira) | R$ 110 (meia)
    Balcão: R$ 180 (inteira) | R$ 90 (meia)

Para comprar, basta acessar a página oficial do evento no site do Centro de Convenções de Pernambuco.

Serviço 

Jorge Vercillo – JV30 Part II – Mais um Final Feliz

Dia: 28 de novembro de 2025 (sexta-feira), às 21h

Local: Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda (PE)

Informações: (81) 4042-8400

