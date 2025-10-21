fechar
Biafra leva sucessos das novelas ao palco do Teatro do Parque no Projeto Seis e Meia

Cantor apresenta o show no dia 7 de novembro, celebrando trilhas marcantes da TV e os 30 anos do projeto pernambucano com abertura de Marcos Santana

Por Bianca Tavares Publicado em 21/10/2025 às 8:26
Imagem de Biafra e Marcos Santana
Imagem de Biafra e Marcos Santana - Jô Freire/Divulgação

O cantor e compositor Biafra será a atração principal da edição de novembro do Projeto Seis e Meia, que acontece no dia 07/11, às 18h30, no Teatro do Parque, no Recife.

O artista sobe ao palco com o show “Novelas”, em que revive as canções que marcaram gerações ao embalar grandes produções da teledramaturgia brasileira.

Com mais de 40 anos de carreira e cerca de 3 milhões de discos vendidos, Biafra é dono de uma trajetória intimamente ligada à memória afetiva do público.

Suas músicas integraram trilhas de novelas icônicas como "Marron Glacê", "Jogo da Vida", "A Gata Comeu" e "Barriga de Aluguel", consolidando seu nome entre as vozes mais populares das décadas de 1980 e 1990.

No repertório do espetáculo, estão sucessos como Sonho de Ícaro, Leão Ferido e Seu Nome, além de versões de clássicos que também marcaram a TV, como Aguenta Coração, Menina Veneno e Lua e Flor.

Projeto Seis e Meia

O show faz parte das comemorações pelos 30 anos do Projeto Seis e Meia, que se mantém como uma das iniciativas culturais mais duradouras e relevantes do Nordeste.

A abertura da noite fica por conta de Marcos Santana, cantor e produtor musical que apresenta o tributo "Toca Raul", com grandes hits de Raul Seixas, entre eles Carimbador Maluco, Metamorfose Ambulante, Gita e Cowboy Fora da Lei.

Os ingressos variam de R$70 a R$140 e estão disponíveis online pela Sympla e na Loja Vagamundo, no Shopping Boa Vista. Também poderão ser adquiridos na bilheteria do Teatro do Parque no dia da apresentação.

Biafra canta “Novelas” no Projeto Seis e Meia

Lívio Campos
Imagem de Biafra - Lívio Campos

  • Abertura: Marcos Santana com Toca Raul
  • Data: 7 de novembro de 2025, às 18h30
  • Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife – PE
  • Ingressos: R$ 70 (meia), R$ 100 + 1 kg de alimento (social), R$ 140 (inteira)
  • Vendas: Sympla e Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista). Assentos por ordem de chegada.

