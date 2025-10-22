Criadores de Stranger Things comentam possibilidade de Eddie retornar na última temporada
Os irmãos Duffer, criadores de Stranger Things, falaram abertamente sobre o destino de Eddie Munson e frustraram as expectativas dos fãs. Em entrevista à revista Empire, Matt Duffer foi direto ao dizer que o personagem, interpretado por Joseph Quinn, não voltará na última temporada.
“Amo que o Joe brinca com o público, mas não, ele está morto”, afirmou. Ross Duffer reforçou que o ator está envolvido em vários projetos e não teria sequer tempo para retornar às gravações.
Matt ainda brincou com o exagero das teorias: “Infelizmente, descanse em paz. Ele está completamente enterrado”. A declaração encerra as especulações que circulam desde a morte do personagem no fim da quarta temporada, exibida em 2022.
Stranger Things acompanha um grupo de adolescentes na cidade de Hawkins, durante os anos 1980, enfrentando criaturas do Mundo Invertido e experimentos secretos do governo. O elenco principal conta com Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Sadie Sink, além de nomes como Winona Ryder, David Harbour e Joe Keery. Joseph Quinn participou apenas da quarta temporada, mas se tornou um dos personagens mais populares da série.
A última temporada será lançada em três partes. O Volume 1, com quatro episódios, estreia em 26 de novembro. O Volume 2 chega no dia 25 de dezembro, com mais três capítulos. O Volume 3 contará apenas com o episódio final da série e será lançado em 31 de dezembro. Todos os episódios estreiam às 22h, no horário de Brasília.
Inspirada por filmes como Os Goonies e Caça-Fantasmas, a série se tornou um dos maiores sucessos da Netflix e já rendeu derivados, incluindo a peça The First Shadow e projetos futuros no mesmo universo.
