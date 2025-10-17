Saiba como será a aparição de Barb na temporada final de Stranger Things

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A temporada final de Stranger Things promete emocionar os fãs com o retorno de Barb (Shannon Purser), personagem que desapareceu na primeira temporada. No entanto, sua aparição não será como muitos imaginavam.

Durante uma visita ao set em Atlanta, a revista Time revelou que Barb aparecerá sem vida em uma das cenas. O corpo da personagem surge coberto por videiras pretas, com lábios arroxeados e um corte profundo no pescoço, uma imagem que reforça o clima sombrio da reta final da história.

Lançada em 2016, Stranger Things acompanha um grupo de adolescentes que enfrenta forças sobrenaturais e conspirações na pequena cidade de Hawkins, nos anos 1980. O elenco principal conta com Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Sadie Sink, além de nomes como Winona Ryder, David Harbour e Joe Keery.

A nova temporada terá três volumes: o primeiro, com quatro episódios, estreia em 26 de novembro; o segundo, com três episódios, chega em 25 de dezembro; e o último, com o grande desfecho, estreia em 31 de dezembro. Todos serão lançados às 22h, no horário de Brasília.

Criada pelos Irmãos Duffer, a produção é inspirada em clássicos dos anos 1980 como Os Goonies e Caça-Fantasmas, e se tornou uma das maiores franquias da Netflix, que já prepara novos derivados no mesmo universo.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br