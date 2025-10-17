Encerramento sombrio da Trilogia Baztán chega à Netflix
Oferenda à Tempestade (Ofrenda a la Tormenta, 2020) é o terceiro e último filme da Trilogia Baztán, baseada nos livros de Dolores Redondo. Disponível na Netflix, a produção espanhola encerra a jornada da inspetora Amaia Salazar (Marta Etura), que, após resolver uma série de assassinatos, enfrenta os segredos mais obscuros do Vale de Baztán.
No enredo, Amaia investiga rituais macabros e a morte de vários bebês, enquanto as pessoas ao seu redor ficam em perigo. A trama combina mistério e drama psicológico, aprofundando-se nas origens dos pesadelos da protagonista e revelando os segredos mais sombrios da região.
Dirigido por Fernando González Molina, o filme mantém a atmosfera sombria e a narrativa envolvente dos filmes anteriores da trilogia. Com duração de 139 minutos, Oferenda à Tempestade oferece um desfecho completo para a história iniciada em O Guardião Invisível (2017) e Legado nos Ossos (2019).
A obra é recomendada para fãs de mistérios policiais e dramas psicológicos, especialmente aqueles que acompanharam os filmes anteriores da trilogia, concluindo a narrativa com tensão e revelações impactantes.
