A Garota na Fita: o thriller espanhol que começa com uma criança perdida e termina com uma revelação sombria
Clique aqui e escute a matéria
Lançada em 2023, a série espanhola A Garota na Fita conquistou o público e a crítica com uma história intensa, repleta de mistério e emoção. Com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes e milhões de horas assistidas logo na estreia, a produção chamou atenção, mas acabou ficando escondida no vasto catálogo da Netflix.
Na primeira temporada, a trama se passa em Málaga, em 2010, quando a pequena Amaya Martín desaparece durante um desfile tradicional. Seis anos depois, seus pais recebem uma fita mostrando que ela ainda está viva. É então que a jornalista Miren Rojo (interpretada por Milena Smit) decide investigar o caso por conta própria, enfrentando segredos do passado e mergulhando em uma rede de corrupção, traumas e mentiras.
A segunda temporada apresenta uma nova reviravolta. Miren recebe uma foto polaroide de uma garota amordaçada com a mensagem: “Você quer jogar?”. A pista a leva até uma escola de elite, onde duas alunas foram assassinadas, reacendendo lembranças dolorosas e abrindo novas camadas do mistério.
Inspirada no livro La Chica de Nieve, de Javier Castillo, A Garota na Fita combina drama psicológico, suspense policial e uma protagonista complexa que luta contra seus próprios fantasmas. Apesar de ter sido esquecida pelo público após o lançamento da nova temporada, a série continua sendo uma das joias escondidas do catálogo da Netflix — uma trama densa, instigante e perfeita para quem busca um bom thriller europeu.