A Garota na Fita: o thriller espanhol que começa com uma criança perdida e termina com uma revelação sombria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Lançada em 2023, a série espanhola A Garota na Fita conquistou o público e a crítica com uma história intensa, repleta de mistério e emoção. Com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes e milhões de horas assistidas logo na estreia, a produção chamou atenção, mas acabou ficando escondida no vasto catálogo da Netflix.

Na primeira temporada, a trama se passa em Málaga, em 2010, quando a pequena Amaya Martín desaparece durante um desfile tradicional. Seis anos depois, seus pais recebem uma fita mostrando que ela ainda está viva. É então que a jornalista Miren Rojo (interpretada por Milena Smit) decide investigar o caso por conta própria, enfrentando segredos do passado e mergulhando em uma rede de corrupção, traumas e mentiras.

A segunda temporada apresenta uma nova reviravolta. Miren recebe uma foto polaroide de uma garota amordaçada com a mensagem: “Você quer jogar?”. A pista a leva até uma escola de elite, onde duas alunas foram assassinadas, reacendendo lembranças dolorosas e abrindo novas camadas do mistério.

Inspirada no livro La Chica de Nieve, de Javier Castillo, A Garota na Fita combina drama psicológico, suspense policial e uma protagonista complexa que luta contra seus próprios fantasmas. Apesar de ter sido esquecida pelo público após o lançamento da nova temporada, a série continua sendo uma das joias escondidas do catálogo da Netflix — uma trama densa, instigante e perfeita para quem busca um bom thriller europeu.