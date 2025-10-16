Última temporada de ‘Stranger Things’ promete desvendar a origem do Mundo Invertido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os irmãos Duffer prometeram que o público não ficará sem resposta para um dos maiores enigmas de todas as temporadas de Stranger Things

A aguardada 5ª e última temporada da série da Netflix trará, enfim, explicações sobre a origem do Mundo Invertido, o elemento mais misterioso e temido de toda a trama.

Em entrevista à Variety, Matt e Ross Duffer revelaram que esse era um tema que vinham adiando há anos.

“Toda temporada que fazíamos era tipo: ‘Devemos conversar sobre isso?’. E nós sempre dizíamos: ‘Não, vamos esperar’. E então, finalmente, decidimos: ‘Temos que falar sobre isso agora!’”, explicaram os criadores.

Eles adiantaram ainda que os novos episódios irão “se aprofundar sobre o que se trata o Mundo Invertido”, explorando sua origem e ligação direta com os personagens.

Criada pelos Irmãos Duffer, Stranger Things acompanha um grupo de adolescentes que enfrenta forças sobrenaturais e conspirações secretas na cidade fictícia de Hawkins, em Indiana, durante os anos 1980.

Desde sua estreia, em 2016, a produção se consolidou como um fenômeno global, acumulando mais de 230 indicações e 70 prêmios, incluindo Emmys e o SAG Award de Melhor Elenco em Série Dramática.

Na nova temporada, ambientada no outono de 1987, Hawkins estará sob quarentena militar após a abertura das Fendas, e Onze (Millie Bobby Brown) voltará a se esconder.

O grupo central — Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) e seus aliados — se unirá mais uma vez para enfrentar uma ameaça final.

Vecna (Jamie Campbell Bower) desapareceu, mas sua presença continua sendo uma sombra crescente sobre a cidade.

O último capítulo de Stranger Things será lançado em três partes na Netflix.

5ª temporada

Volume 1: estreia em 26 de novembro de 2025, com os quatro primeiros episódios.

Volume 2: chega em 25 de dezembro de 2025, com mais três capítulos.

Episódio final: será lançado em 31 de dezembro de 2025, encerrando uma das séries mais marcantes da cultura pop contemporânea.