fechar
Observatório da Tv | Notícia

Estrela de Stranger Things vai produzir e protagonizar nova série sobrenatural da Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/10/2025 às 7:04
Estrela de Stranger Things vai produzir e protagonizar nova série sobrenatural da Netflix
Estrela de Stranger Things vai produzir e protagonizar nova série sobrenatural da Netflix - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A atriz Millie Bobby Brown, conhecida por interpretar Eleven em Stranger Things, foi confirmada como protagonista e produtora executiva da nova série Prism, atualmente em desenvolvimento na Netflix. A informação foi divulgada com exclusividade pelo Deadline. Além de Brown, a atriz Rachel Brosnahan, vencedora do Emmy por The Marvelous Mrs. Maisel, também assina a produção executiva.

Na trama, Millie Bobby Brown dará vida a Cassie, uma jovem com a habilidade de se comunicar com aparições. Ela se vê obrigada a investigar a origem de um fenômeno misterioso que faz com que “visitantes”, espíritos de todo o mundo, passem a se manifestar de forma repentina. A história é baseada no conto Prism, publicado pela Assemble Artifacts, e foi desenvolvida internamente pelo escritor Nick Shafir, que também atua como coprodutor. A Assemble Media é a responsável pela produção.

Ainda sem previsão de estreia, Prism promete unir mistério e elementos sobrenaturais em uma narrativa que mistura suspense e emoção. A Netflix não revelou mais detalhes sobre elenco, equipe técnica ou cronograma de gravações.

Enquanto isso, os fãs aguardam o desfecho de Stranger Things, cuja temporada final estreia em três volumes: o primeiro em 26 de novembro, o segundo em 25 de dezembro e o último em 31 de dezembro, sempre às 22h (horário de Brasília).

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Descubra a duração dos quatro primeiros episódios da temporada final de Stranger Things
Netflix

Descubra a duração dos quatro primeiros episódios da temporada final de Stranger Things
4ª temporada de Bridgerton ganha trailer e anúncio de estreia na Netflix
Bridgerton

4ª temporada de Bridgerton ganha trailer e anúncio de estreia na Netflix

Compartilhe

Tags