Estrela de Stranger Things vai produzir e protagonizar nova série sobrenatural da Netflix
A atriz Millie Bobby Brown, conhecida por interpretar Eleven em Stranger Things, foi confirmada como protagonista e produtora executiva da nova série Prism, atualmente em desenvolvimento na Netflix. A informação foi divulgada com exclusividade pelo Deadline. Além de Brown, a atriz Rachel Brosnahan, vencedora do Emmy por The Marvelous Mrs. Maisel, também assina a produção executiva.
Na trama, Millie Bobby Brown dará vida a Cassie, uma jovem com a habilidade de se comunicar com aparições. Ela se vê obrigada a investigar a origem de um fenômeno misterioso que faz com que “visitantes”, espíritos de todo o mundo, passem a se manifestar de forma repentina. A história é baseada no conto Prism, publicado pela Assemble Artifacts, e foi desenvolvida internamente pelo escritor Nick Shafir, que também atua como coprodutor. A Assemble Media é a responsável pela produção.
Ainda sem previsão de estreia, Prism promete unir mistério e elementos sobrenaturais em uma narrativa que mistura suspense e emoção. A Netflix não revelou mais detalhes sobre elenco, equipe técnica ou cronograma de gravações.
Enquanto isso, os fãs aguardam o desfecho de Stranger Things, cuja temporada final estreia em três volumes: o primeiro em 26 de novembro, o segundo em 25 de dezembro e o último em 31 de dezembro, sempre às 22h (horário de Brasília).
