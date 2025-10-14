Estrela de Stranger Things vai produzir e protagonizar nova série sobrenatural da Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A atriz Millie Bobby Brown, conhecida por interpretar Eleven em Stranger Things, foi confirmada como protagonista e produtora executiva da nova série Prism, atualmente em desenvolvimento na Netflix. A informação foi divulgada com exclusividade pelo Deadline. Além de Brown, a atriz Rachel Brosnahan, vencedora do Emmy por The Marvelous Mrs. Maisel, também assina a produção executiva.

Na trama, Millie Bobby Brown dará vida a Cassie, uma jovem com a habilidade de se comunicar com aparições. Ela se vê obrigada a investigar a origem de um fenômeno misterioso que faz com que “visitantes”, espíritos de todo o mundo, passem a se manifestar de forma repentina. A história é baseada no conto Prism, publicado pela Assemble Artifacts, e foi desenvolvida internamente pelo escritor Nick Shafir, que também atua como coprodutor. A Assemble Media é a responsável pela produção.

Ainda sem previsão de estreia, Prism promete unir mistério e elementos sobrenaturais em uma narrativa que mistura suspense e emoção. A Netflix não revelou mais detalhes sobre elenco, equipe técnica ou cronograma de gravações.

Enquanto isso, os fãs aguardam o desfecho de Stranger Things, cuja temporada final estreia em três volumes: o primeiro em 26 de novembro, o segundo em 25 de dezembro e o último em 31 de dezembro, sempre às 22h (horário de Brasília).

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br