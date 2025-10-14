4ª temporada de Bridgerton ganha trailer e anúncio de estreia na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix revelou nesta segunda-feira (13) o trailer da quarta temporada de Bridgerton, que será lançada em duas partes. O primeiro volume, com quatro episódios, chega em 29 de janeiro de 2026, e o segundo, também com quatro episódios, estreia em 26 de fevereiro.

Nesta nova temporada, o foco será em Benedict Bridgerton (Luke Thompson), o boêmio segundo filho da família, cuja visão sobre relacionamentos muda ao conhecer uma cativante Dama de Prata durante o baile de máscaras da mãe. A trama adapta o livro Um Perfeito Cavalheiro, terceiro da série escrita por Julia Quinn, e se desenrolará ao longo de oito episódios.

O elenco contará com nomes já conhecidos da série, como Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Simone Ashley, Adjoa Andoh e Julie Andrews, além de novos personagens que prometem movimentar a alta sociedade britânica. Apesar do foco em Benedict, os fãs também poderão acompanhar o desenrolar das histórias de outros membros da família e aliados próximos.

A quarta temporada de Bridgerton não será a última: a Netflix já confirmou a produção dos quinto e sexto anos, garantindo mais aventuras e romances na Alta Sociedade. Enquanto isso, as três primeiras temporadas continuam disponíveis para streaming na plataforma.