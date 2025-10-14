fechar
Descubra a duração dos quatro primeiros episódios da temporada final de Stranger Things

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/10/2025 às 7:04
A contagem regressiva para o fim de Stranger Things ganhou novos detalhes. Em uma publicação feita nesta segunda-feira (13), Ross Duffer, um dos criadores da série, divulgou no Instagram as durações dos quatro primeiros episódios da quinta temporada, encerrando os rumores sobre longos capítulos de 90 minutos. Segundo Duffer, a maior parte dos episódios ficará em torno de uma hora.

A revelação veio acompanhada da legenda “As durações REAIS”, em tom de brincadeira com as especulações recentes. No entanto, o produtor não mostrou os tempos dos episódios finais, o que mantém a expectativa de que a conclusão possa trazer capítulos mais extensos.

Prevista para estrear em 26 de novembro, a temporada final será lançada em três volumes, encerrando a saga de Hawkins e sua luta contra Vecna. A série, criada pelos Irmãos Duffer e estrelada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder e outros nomes, chega ao fim após quase uma década, consolidando-se como uma das produções mais marcantes da história da Netflix.

