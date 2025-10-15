Revelada a duração do último episódio de Stranger Things
Clique aqui e escute a matéria
A espera está quase no fim para os fãs de Stranger Things: os criadores da série, os irmãos Duffer, confirmaram que o episódio final da quinta temporada terá cerca de duas horas de duração. Em entrevista à Variety, a dupla revelou que esse capítulo encerrará a saga de Hawkins e promete responder à maioria dos mistérios da trama antes do encerramento definitivo da série.
Nesta semana, Ross Duffer também compartilhou no Instagram a duração dos quatro primeiros episódios do Volume 1: o episódio 1 terá 1h08, o 2 terá 54 minutos, o 3 terá 1h06 e o 4 terá 1h23. A maior parte dos episódios da temporada ficará em torno de uma hora, mantendo ritmo ágil para a narrativa.
A quinta temporada será dividida em três volumes. O Volume 1, com quatro episódios, estreia em 26 de novembro; o Volume 2, com três episódios, chega em 25 de dezembro; e o Volume 3 terá apenas o episódio final, lançado em 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. Todos os lançamentos ocorrerão às 22h, no horário de Brasília. A produção também trouxe novidades no elenco, incluindo Linda Hamilton, famosa por interpretar Sarah Connor em Exterminador do Futuro.
Desde sua estreia em 2016, Stranger Things se consolidou como um fenômeno da Netflix, misturando ficção científica, terror e aventura em uma homenagem aos clássicos dos anos 1980, como Os Goonies e Caça-Fantasmas. A franquia agora se expande com derivados, incluindo peças, séries animadas e live-actions, garantindo que o legado da cidade de Hawkins continue mesmo após o fim da série.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br