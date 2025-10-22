Web vibra com estreia de Belo em Três Graças: ‘Fez um bêbado melhor que a Paolla’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Belo, o Misael de Três Graças, finalmente fez sua estreia na trama de Aguinaldo Silva nesta terça-feira (21). O amigo de Joaquim (Marcos Palmeira) ficou transtornado com a morte da esposa, após ela tomar os remédios da Fundação de Ferette, controlado por Santiago Ferette (Murilo Benício), e roubou a cena.

“Ele tá melhor em Arcanjo Renegado. Mas que ele fez um bêbado melhor que a Paolla que tem anos de carreira, fez!!”, elogiou um perfil. “Tá atuando super bem, nunca diria que é o Belo!”, se surpreendeu outra.

Em entrevista ao site F5, Belo admitiu que o personagem é muito parecido com ele. “Meu personagem tem um pouco de mim. Ele é um cara de origem humilde, criado na periferia, cheio de sonhos e de fé. Eu também vim de uma comunidade, também vivi as lutas e as vitórias de quem acredita no que faz. Acho que o público vai se identificar com ele, porque o Misael entra na casa das pessoas com amor, com carinho, com verdade”, confessou.

Belo também fez questão de ressaltar o clima harmonioso nos bastidores da trama. “O pessoal diz que eu sou a animação do set. Eu vivo cantando, conversando, rindo… e acho que isso é parte de quem eu sou. Tento levar alegria por onde passo. O clima de trabalho tem sido incrível, de muito respeito e aprendizado. Estou cercado por um elenco estelar, e cada cena é uma aula”, disse.