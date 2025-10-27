Com Gaby Amarantos, Festival No Ar Coquetel Molotov divulga line-up com grandes nomes da música
22ª edição do Coquetel Molotov traz shows de nomes como Gaby Amarantos, Duquesa, Shevchenko e muitas outras no dia 6 de dezembro, no Recife.
Inovação artística e experiências singulares no Campus da UFPE no Recife! O No Ar Coquetel Molotov chega à sua 22ª edição, reforçando seu lugar como uma das principais bússolas para a música independente brasileira.
O festival, que acontece em 6 de dezembro, divulgou nesta segunda-feira (27/10) seu line-up completo, com uma curadoria que equilibra atrações internacionais, nacionais e locais, da vanguarda à tradição.
Entre os novos confirmados, estão Gaby Amarantos (PA), Terno Rei (SP), Vera Fischer Era Clubber (RJ), Jambre (PE), Maiguai (Colômbia), Guerreiros do Passo (PE), Pelados (SP), Clara Potiguara (PB), holandês (PE), Shevchenko (PE), Mamba Negra (SP), Baile da Brota (PE), Roda de Sample (SP) e Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno (PE).
Serão mais de 12 horas de apresentações em três palcos, com ritmos múltiplos, do tecnobrega aos ritmos latinos, e do indie rock e pelo rap.
Os novos artistas anunciados se juntam a nomes de peso já divulgados anteriormente, como DJ Marky (SP), Don L (CE), Urias (MG), Zaho de Sagazan (França), Samuel de Saboia (PE), DJ Babatr (Venezuela), Isabella Lovestory (Honduras) e Duquesa (BA).
Com essa selação, o No Ar busca refletir a pluralidade e evolução contínua, guiado por premissas como acessibilidade, sustentabilidade e representatividade.
Essa é a primeira edição do festival - nascido em 2004 - realizada após o recebimento do título de Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, proposto pela deputada estadual Dani Portela e aprovado em plenário na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) neste outubro.
O festival possui patrocínio da Natura, Prefeitura do Recife e Embratur, com cerveja oficial Heineken e apoio da Livre de Assédio, Manifesto Ambiental, Feira Preta, Borsoi, Funarte e Ibermúsicas, além de incentivo da PNAB PE pela Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco e evento parceiro da Temporada França-Brasil 2025, sendo realizado pela Coda Produções e Instituto Cultural Coquetel Molotov. Os ingressos já estão à venda na Shotgun com acesso gratuito para Pessoas Trans e PCDs.
Serviço
No Ar Coquetel Molotov - 22ª Edição
Shows: Baile da Brota (PE) convida MC Thammy, CIA La Mafia (PE); Clara Potiguara (PB); DJ Babatr (VEN); DJ Marky (SP); Don L (CE); Duquesa (BA); Gaby Amarantos (PA); Guerreiros do Passo (PE); holandês (PE); Isabella Lovestory (HON); Jambre (PE); Maiguai (COL); Mamba Negra (SP) convida Cashu, Kontronatura, Metalluna (PE); Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno (PE); Pelados (SP); Roda de Sample (SP) convida Vintchen, Pedro Mooniz, L4ÍS e Iru Waves (PE); Samuel de Saboia (PE); Shevchenko (PE) convida MC Leozinho O General (PE); Terno Rei (SP); Urias (MG); Vera Fischer Era Clubber (RJ); Zaho de Sagazan (FRA)
Data: Sábado - 6 de dezembro de 2025
Local: Campus da UFPE - Recife / PE
Patrocínio: Natura, Prefeitura do Recife e Embratur
Ingressos à venda: A partir de R$ 100,00 - https://shotgun.live/pt-br/festivals/festival-no-ar-coquetel-molotov-2025
Mais informações: @noarcm | coquetelmolotov.com.br