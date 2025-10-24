fechar
Cultura | Notícia

Mike Love traz turnê "South America Tour" ao Recife nesta sexta no Reggae Concha Festival

Cantor e compositor havaiano se apresenta na Concha Acústica da UFPE com show solo de reggae e abertura da banda pernambucana N’zambi

Por JC Publicado em 24/10/2025 às 11:23
Com voz marcante e múltiplos instrumentos no palco, Mike Love apresenta sua "South America Tour" na Concha Acústica da UFPE
Com voz marcante e múltiplos instrumentos no palco, Mike Love apresenta sua "South America Tour" na Concha Acústica da UFPE - Divulgação/Mike Love

O cantor e compositor Mike Love, um dos principais nomes do reggae mundial, se apresenta nesta sexta-feira (24) no Reggae Concha Festival, na Concha Acústica da UFPE, no Recife. O artista havaiano traz à cidade a turnê “South America Tour”, que passa por várias capitais do continente.

Com uma carreira marcada por mensagens de espiritualidade, consciência ambiental e união, Mike Love é conhecido por seu formato de show solo, no estilo “banda de um homem só”, em que utiliza loops e múltiplos instrumentos para criar performances complexas e cheias de energia.

O artista mistura reggae com rock, soul, blues, flamenco, jazz e música erudita, em um som que busca a cura e a reflexão.

“Recife tem uma energia incrível, e estou ansioso para compartilhar minha música com o público da Concha Acústica”, afirmou o músico, que nasceu em Honolulu (Havaí) e começou a tocar guitarra aos 15 anos. Antes da carreira solo, foi vocalista da banda Dubkonscious.

Divulgação/Mike Love
"Recife tem uma energia incrível", disse Mike Love, que promete uma noite especial na Concha Acústica da UFPE

A noite contará ainda com a abertura da banda N’zambi, referência do reggae pernambucano, e discotecagem do DJ Vitrola nos intervalos.

Serviço

  • Reggae Concha Festival – Mike Love “South America Tour”
  • Abertura com a Banda N’zambi e DJ Vitrola
  • Sexta-feira, 24 de outubro de 2025, às 21h
  • Concha Acústica da UFPE – Cidade Universitária, Recife
  • Ingressos pelo site

