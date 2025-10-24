Mike Love traz turnê "South America Tour" ao Recife nesta sexta no Reggae Concha Festival

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
O cantor e compositor Mike Love, um dos principais nomes do reggae mundial, se apresenta nesta sexta-feira (24) no Reggae Concha Festival, na Concha Acústica da UFPE, no Recife. O artista havaiano traz à cidade a turnê “South America Tour”, que passa por várias capitais do continente.
Com uma carreira marcada por mensagens de espiritualidade, consciência ambiental e união, Mike Love é conhecido por seu formato de show solo, no estilo “banda de um homem só”, em que utiliza loops e múltiplos instrumentos para criar performances complexas e cheias de energia.
O artista mistura reggae com rock, soul, blues, flamenco, jazz e música erudita, em um som que busca a cura e a reflexão.
“Recife tem uma energia incrível, e estou ansioso para compartilhar minha música com o público da Concha Acústica”, afirmou o músico, que nasceu em Honolulu (Havaí) e começou a tocar guitarra aos 15 anos. Antes da carreira solo, foi vocalista da banda Dubkonscious.