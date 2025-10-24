Mike Love traz turnê "South America Tour" ao Recife nesta sexta no Reggae Concha Festival

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantor e compositor havaiano se apresenta na Concha Acústica da UFPE com show solo de reggae e abertura da banda pernambucana N’zambi

O cantor e compositor Mike Love, um dos principais nomes do reggae mundial, se apresenta nesta sexta-feira (24) no Reggae Concha Festival, na Concha Acústica da UFPE, no Recife. O artista havaiano traz à cidade a turnê “South America Tour”, que passa por várias capitais do continente.

Com uma carreira marcada por mensagens de espiritualidade, consciência ambiental e união, Mike Love é conhecido por seu formato de show solo, no estilo “banda de um homem só”, em que utiliza loops e múltiplos instrumentos para criar performances complexas e cheias de energia.

O artista mistura reggae com rock, soul, blues, flamenco, jazz e música erudita, em um som que busca a cura e a reflexão.

“Recife tem uma energia incrível, e estou ansioso para compartilhar minha música com o público da Concha Acústica”, afirmou o músico, que nasceu em Honolulu (Havaí) e começou a tocar guitarra aos 15 anos. Antes da carreira solo, foi vocalista da banda Dubkonscious.

"Recife tem uma energia incrível", disse Mike Love, que promete uma noite especial na Concha Acústica da UFPE - Divulgação/Mike Love

A noite contará ainda com a abertura da banda N’zambi, referência do reggae pernambucano, e discotecagem do DJ Vitrola nos intervalos.

Serviço

Reggae Concha Festival – Mike Love “South America Tour”



Abertura com a Banda N’zambi e DJ Vitrola



Sexta-feira, 24 de outubro de 2025, às 21h



Concha Acústica da UFPE – Cidade Universitária, Recife



Ingressos pelo site

