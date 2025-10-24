fechar
Podcast | Notícia

Lula e Trump: o que esperar do encontro entre os presidentes?

Por Rádio Jornal Publicado em 24/10/2025 às 10:33
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Passando a Limpo: Nesta sexta-feira (24), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o ex-presidente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) , Florival Carvalho, sobre o que esperar após o aval do Ibama para perfurar Foz do Amazonas. A Professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Carolina Pedroso, traz a expectativa sobre a conversa entre os presidentes Lula e Trump. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

Leia também

Lula candidato

Lula candidato
As "pontas soltas" antes da indicação do novo ministro do STF

As "pontas soltas" antes da indicação do novo ministro do STF

Compartilhe

Tags